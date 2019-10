Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 8 lĩnh án

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Thầy giáo say rượu hiếp dâm học sinh lớp 8 đã bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam.

Lạm dụng tình dục Sự kiện:

Chiều 14-10, TAND tỉnh Gia Lai đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Trọng Đăng (SN 1983, nguyên giáo viên trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 8 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo bản án, tối 19-12-2018, ông Đăng uống rượu tại trường THCS Phan Bội Châu rồi đi xe máy về nhà tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Khi đến tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ thì ông này gặp em N.T.T.L. (học sinh lớp 8 một trường THCS khác trên địa bàn) đang ngồi chơi trước nhà. Tại đây yêu râu xanh đội lốt thầy giáo này dụ dỗ em L. ngồi lên xe để chỉ đường đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ và được em L. đồng ý. Tuy nhiên, thấy em L. đi lâu không về nên gia đình báo công an.

Bị cáo Hồ Trọng Đăng tại trước vành móng ngựa

Khi yêu râu xanh chở em L. đến đường bê tông phía sau Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ thì đã đe doạ, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại bất chấp em L. van xin, kháng cự.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, ông Đăng chở em L. về nhà thì bị gia đình em này giữ lại rồi gọi công an bắt giữ. Cơ quan công an huyện Đức Cơ đã khởi tố bị can Hồ Trọng Đăng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thay đổi tội danh sang "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tại toà, bị cáo Đăng chỉ thừa nhận hành vi dâm ô đối với em L. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định việc giao cấu chưa thành, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đe dọa, dùng vũ lực để uy hiếp nhằm giao cấu với nạn nhân. Khi thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân mới 13 năm 10 tháng tuổi nên không đủ khả năng tự vệ. Chính vì vậy đã đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".