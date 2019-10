Tăng án kẻ đánh nữ sinh mù mắt để hiếp dâm

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Đại diện VKS đề nghị tòa không áp dụng tình tiết phạm tội chưa đạt vì tội hiếp dâm được coi là hoàn thành từ thời điểm có các hành động nhằm giao cấu.

Ngày 7-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ 15 năm lên 20 năm tù đối Đỗ Văn Thống về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, khiến đứa bé ngây thơ thành người tàn phế nên cần phải xử lý nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, chiều 19-10-2018, sau khi nhậu xong, Thống chạy xe máy ra trước Trường PTTH Hàm Tân thì gặp bốn học sinh (hai nam, hai nữ) đang đứng bên đường chờ xe buýt. Sau đó, người nhà đến đón hai học sinh đi chỉ còn bé V. (15 tuổi, học sinh lớp 10) và người bạn cùng lớp. Thống tiếp cận đề nghị chở hai bé về nhà. Thấy trời mưa, tối nên hai nữ sinh nhận lời.

Khi bạn của V. xuống xe về nhà, Thống rủ bé V. uống cà phê nhưng bé không đồng ý nên bị cáo tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi. Bé V. la hét, cầu cứu nhưng do trời mưa, đường vắng nên không ai nghe thấy.

Đỗ Văn Thống lúc bị bắt giam

Khi xe chạy đến đường vào nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi), Thống chạy xe vào bãi đất trống dừng xe thì bé bỏ chạy. Thống nắm tóc bé, đánh nhiều cái vào mặt và dùng chân đạp vào người nhằm khống chế để giở trò đồi bại nhưng bé V. chống cự quyết liệt.

Phát hiện có ánh đèn xe chạy vào nghĩa địa, Thống đè nạn nhân xuống dùng tay bịt miệng đồng thời nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái và vùng mặt của V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi.

Nạn nhân cố lết vào nhà một cô giáo kêu cứu và được chở đi cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành bỏ mắt trái.

Theo kết luận giám định, vết thương mắt trái của nạn nhân vỡ nhãn cầu đã được phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu và ba vết thương trên vùng mặt với tỉ lệ tổn thương cơ thể 56%. Ngày 6-5, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt Thống 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bồi thường cho người bị hại hơn 100 triệu đồng .

Bị cáo Thống tại tòa phúc thẩm

Tại tòa sơ thẩm, Thống thừa nhận hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt bởi trước đó gia đình đã chủ động bồi thường 20 triệu đồng. Thống cũng xin lỗi bị hại và gia đình (bé V. cũng có mặt ở tòa). Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, Thống bất ngờ kêu oan cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm vì chưa xâm hại bé.

Đại diện VKSND Cấp cao ngồi ghế công tố đã đưa ra các bút lục, hồ sơ, tài liệu từ lúc Thống bị khởi tố, bắt giam đến truy tố, xét xử. Suốt quá trình tố tụng sơ thẩm, Thống đều nhận tội nên đề nghị tòa bác kêu oan của Thống.

Đại diện VKS cũng đề nghị tòa không áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo do Thống quanh co, chối tội. Đặc biệt, cũng không áp dụng tình tiết phạm tội chưa đạt. Theo VKS, tội phạm hiếp dâm được coi là hoàn thành từ thời điểm có các hành động nhằm giao cấu, không cần phải có căn cứ là đã giao cấu được hay chưa được. Hiếp dâm là một tội phạm được cấu thành hình thức chứ không cấu thành vật chất. Do đó, VKS đề nghị tăng mức hình phạt đối với Thống, tương xứng với tội ác mà hắn đã gây ra cho bé Vy. Chấp nhận đề nghị này, Tòa đã tuyên phạt Thống mức án như trên.

Được biết, Thống có tiền án về tội hiếp dâm và hủy hoại tài sản.