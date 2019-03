Bắt bị can xâm hại bé gái đến rạn xương

Đêm 18-3, Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình để trực tiếp điều tra, làm rõ hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Bị can Nguyễn Trọng Trình

Sáng 19-3, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xin lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình, bị can trong vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Đêm qua 19-3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình.

Hình ảnh nghi phạm Nguyễn Trọng Trình chở cháu V.N.Q trên xe máy bị camera an ninh ghi lại - Ảnh công an cung cấp

Theo Công an TP Hà Nội, ngay sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án "Dâm ô người dưới 16 tuổi" xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chiều 18-3, giám đốc Công an TP Hà Nội và thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng, xem xét xử lý đối tượng về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Cháu V.N.Q bị rạn xương tay phải khi Nguyễn Trọng Trình thực hiện hành vi xâm hại tình dục

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân), cho biết, trong ngày 18-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã liên lạc, làm việc với gia đình nạn nhân. Nạn nhân cũng đã được đưa đi giám định.

Trong ngày 18-3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng có công văn gửi giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội xem xét lại bị can vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục đến rạn xương tay, gãy răng hàm nhưng được tại ngoại.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 16-3, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-2, Nguyễn Trọng Trình đang trên đường trở về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ, khi đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), đã nhìn thấy cháu V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi học về và nảy sinh ý định tà dâm đối với cháu Q. Sau khi đi qua cháu Q. một đoạn, Trình quay xe lại và dụ dỗ cháu Q. lên xe, rồi chở cháu Q. tới một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km và thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Q., khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo lên công an. Sau hơn 10 giờ điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đã xác định và triệu tập nghi phạm Nguyễn Trọng Trình tới làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trình vòng vo phủ nhận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, đến 10 giờ sáng 25-2, nghi phạm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Tuy nhiên, sau 9 ngày tạm giam, Trình đã được cho tại ngoại.

Đáng chú ý, trước thời điểm gây án, nghi phạm Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4-2013, Trình được ra tù và trở về huyện Chương Mỹ sinh sống. Trình đã có vợ và 2 con, làm nghề bán thịt lợn. Trình cũng là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Chương Mỹ.