Thao “Điên”, kẻ bị truy nã tội Giết người sa lưới ở Hà Nội

Dương Văn Thao tức Thao “Điên” bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ

Tối 13/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Dương Văn Thao (tức Thao "Điên", ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, năm 2019, Thao “Điên” tham gia Tổ chức đánh bạc và bị cơ quan công an phát hiện, điều tra. Quá trình điều tra, Thao bỏ trốn và bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã về tội danh này vào ngày 2/7/2019.

Trong quá trình lẩn trốn, Thao tiếp tục gây án và bị Phòng PC02 Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã về tội Giết người vào ngày 1/4/2021. Sau nhiều năm lẩn trốn, đối tượng đã bị các trinh sát đặc nhiệm bắt giữ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thao-ien-ke-bi-truy-na-toi-giet-nguoi-sa-luoi-o-ha-noi-a593489.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thao-ien-ke-bi-truy-na-toi-giet-nguoi-sa-luoi-o-ha-noi-a593489.html