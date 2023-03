Thanh niên “xui xẻo” mượn xe của bạn mang đi bán, bị kẻ khác lừa lấy mất

Công an làm việc với Lê Vinh Lam.

Theo công an, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17-3, Lam đến Công an xã Hòa Bình trình báo vừa bị 2 thanh niên lạ mặt đánh té xuống bờ kênh Đề Lăng (thuộc khu vực ấp An Thuận, xã Hòa Bình) rồi cướp đi xe máy, 1 điện thoại và số tiền 190 ngàn đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm. Qua đấu tranh, Lam thừa nhận tin báo trên là giả, không đúng sự thật. Ngoài ra đối tượng cho biết do không có tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên mượn xe của bạn rồi chiếm đoạt chạy đi tìm nơi tiêu thụ.

Sau đó, Lam gặp và quen một người tên Hiếu hứa giúp sẽ tìm chỗ bán xe giúp. Đến khoảng 10 giờ ngày 17-3, Lam và Hiếu điều khiển xe đến khu vực kênh Đề Lăng. Tại đây, Lam đã giao xe cho Hiếu chạy đi tìm người mua xe.

Khoảng 10 phút sau, không thấy Hiếu quay lại, biết mình bị lừa nên Lam đã nghĩ ra chuyện báo tin giả với mục đích để Công an thu hồi chiếc xe.

Ngoài hành vi trên, Công an huyện Chợ Mới còn đang phối hợp với Công an TP.Cà Mau tiếp tục làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Lam.

