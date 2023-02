Thanh niên tưới xăng đốt 1 phụ nữ bỏng 80%

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 3-2, bà L (54 tuổi) đến nhà bà TL (49 tuổi, ngụ Khóm Tây Khánh 1) để thoả thuận liên quan đến tiền chơi hụi, cả hai xảy ra mâu thuẫn đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hay tin mẹ bị đánh, khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, Nghĩa mang theo chai xăng đi đến nhà bà TL. Đến nơi, Nghĩa dùng xăng tưới lên người bà TL rồi châm lửa.

Người dân xung quanh phát hiện liền đến dập lửa và đưa bà TL đi cấp cứu trong tình trạng bỏng 80% cơ thể.

Sau khi gây án Nghĩa bỏ trốn, đến tối 6-2 Nghĩa đến Công an TP Long Xuyên đầu thú.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

