Thanh niên trúng đạn khi gặp đoàn "đi bão": Người nổ súng là trung tá công an

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 08:32 AM (GMT+7)

Trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) được xác định là người đã nổ súng vào đoàn đua xe (đi bão), liên quan đến cái chết của nam thanh niên 19 tuổi.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Vụ nam thanh niên bị trúng đạn, tử vong khi gặp đoàn xe “đi bão”, thông tin mới được xác định, Trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó trưởng Công an phường An Phú Đông có nổ súng.

Như tin đã đưa, ngày 4/6, Công an quận 12 phối hợp cùng Công an TP.HCM khẩn trương điều tra vụ một nam thanh niên tử vong do trúng đạn trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp). Hiện cơ quan chức năng hiện đã bàn giao thi thể Kiệt cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/6, Công an phường An Phú Đông nhận tin báo về việc có nhóm quái xế đang tụ tập gây đua xe nên công an phường triển khai lực lượng ngăn chặn.

Trung tá Huệ cùng tổ công tác Công an phường An Phú Đông triển khai lực lượng phối hợp cùng đội CSGT Bình Triệu thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) – Công an TP.HCM để giải tán đoàn đua.

Di chuyển tới hiện trường, Trung tá Huệ ngồi sau xe máy do một cán bộ chiến sĩ khác điều khiển. Khi tổ công tác của Trung tá Huệ có mặt tại hiện trường, nhóm quái xế đã “đi bão” trên Quốc lộ 1, chạy từ trong làn ô tô lẫn đường hỗn hợp dành cho xe máy, ô tô.

Tiếp cận đoàn “đi bão” (giao lộ ngã tư chùa Khánh An), ông Huệ rút súng bắn chỉ thiên 2 phát nhằm báo động, giải tán nhóm “quái xế”. Đến phát súng thứ 3 thì kẹt đạn, Trung tá Huệ đang xử lý thì súng lại phát nổ.

Sau đó, Công an phường, Công an quận 12 nhận tin báo có người bị thương và tử vong sau đó.

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ chiều 3/6, anh Trần Văn Kiệt chạy xe máy biển số 59V - 822.18 chở theo một người bạn tên Nam đi trên Quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12.

Khi xe anh Kiệt đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì xuất hiện 1 đoàn xe "đi bão" chạy cùng chiều.

Bất ngờ từ phía sau đoàn "đi bão" có 2 thanh niên chạy xe Exciter vượt lên nổ súng vào đoàn, một viên đạn trúng vào đầu Trần Văn Kiệt khiến nam thanh niên này tử vong do mất quá nhiều máu.