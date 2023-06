Thanh niên dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

Ngày 7-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Sơn Hà bắt giữ ba nghi phạm để điều tra về hành vi giết người.

Ba nghi phạm gồm: Đinh Văn Phương (22 tuổi), ĐVP (20 tuổi) và ĐVD (22 tuổi, cùng ngụ thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an bắt giữ Phương cùng hai người khác vì đâm bạn nhậu tử vong. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 6-6, Công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo anh ĐVL (22 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà) tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, công an xác định anh L bị đâm tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sơn Hà đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi truy bắt nghi phạm. Chưa đầy một giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ ba nghi phạm nói trên.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh L ra về. Sau đó, Phương đã dùng dao thủ sẳn trong người đâm anh L tử vong.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

