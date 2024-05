Thanh niên chết dưới hồ nước trong Đại học Quốc gia, trên lưng mang cục đá

Tới tối 26-5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết dưới hồ đá trong Đại học quốc Gia TP.HCM, phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Hồ nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, người dân đi câu cá trong khu hồ đá ở Đại học Quốc gia phát hiện một xác người nổi dưới hồ nên trình báo.

Nhận thông tin, Công an địa phương đã tới phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, tiến hành vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm.

Lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Ghi nhận ban đầu nạn nhân mặc quần đùi, áo đá bóng, áo khoác, trên lưng có mang một chiếc ba lô đựng một cục đá, có một chiếc điện thoại nhưng đã bị vô nước, không giấy tờ tùy thân, nhận định đã chết khoảng 2-3 ngày.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Tới 17 giờ 30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

