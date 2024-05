Tìm lời giải cho cái chết của người khách ngoại quốc

Nạn nhân là ai?

Buổi chiều ngày 1/2/2024, Công an xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một xác người cuốn trong bọc nilong, lòi một phần đầu ra ngoài tại bãi đất trống xung quanh không có nhà dân. Tiến hành xác minh tin báo, thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, Công an xã đã báo cáo cấp trên để tổ chức các hoạt động điều tra.

Hung thủ Nikiforov Roman.

Trung tá Phạm Văn Tuấn - (Phó trưởng Công an TP. Phan Thiết) kể: “Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng xuống ngay hiện trường để kiểm tra, xác định xem trên tử thi đó các dấu vết phản ánh tội phạm hay không, hay chết do những nguyên nhân khác”.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, là người nước ngoài trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi, chân bị trói, tại vùng đầu có một vết thương hở rất lớn, nghi bị ngoại lực tác động với lực rất mạnh vào đầu dẫn đến vỡ hộp sọ.

Thông tin được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các phòng nghiệp vụ. Hội đồng khám nghiệm được thành lập, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng xuống ngay hiện trường để tổ chức các hoạt động cấp bách.

Thượng tá Trịnh Sơn Hùng - (Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự) kể: “Tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện trên đầu nạn nhân có phần bị mài mòn, nghĩ đến khả năng là do nạn nhân bị kéo lê trên đường. Tuy nhiên khi kiểm tra điểm vỡ khuyết trên xương hộp sọ, chúng tôi đánh giá với lực kéo lê trên đường thì không thể gây ra các vết va đập như vậy được, mà có khả năng nạn nhân bị đánh bằng một vật tày rất nặng gây vỡ xương sọ. Thời gian nạn nhân tử vong được nhận định cách thời điểm phát hiện từ 3-5 ngày. Quá trình khám nghiệm không thu giữ được giấy tờ tùy thân hoặc đồ vật gì phản ánh về tung tích nạn nhân. Căn cứ đặc điểm tử thi bị cuốn vào một lớp ga trải giường và bao nilong, chúng tôi nhận định nơi phát hiện tử thi không phải là hiện trường chính. Nghĩa là nạn nhân bị giết hại ở nơi khác rồi được đưa đến đây phi tang”.

Trong lúc triển khai công tác khám nghiệm, hoạt động nắm tình hình thu thập thông tin vụ án được lực lượng CSHS và các đơn vị phối hợp tích cực triển khai. Tuy nhiên thông tin hầu như không có gì, cũng không có dữ liệu hình ảnh camera ghi lại những gì đã xảy ra. Hiện trường nằm xa khu dân cư, những nhà dân gần hiện trường nhất cho biết họ không thấy có hiện tượng gì bất thường trong những ngày trước khi tử thi được phát hiện.

Địa bàn TP Phan Thiết là nơi tập trung khá nhiều khách quốc tế đến công tác, du lịch, nghỉ dưỡng, làm ăn… nên việc truy tìm ra tung tích nạn nhân thực sự rất khó khăn. Bởi vì người nước ngoài thường không có quan hệ với cư dân địa phương, nên chẳng ai biết vì sao họ đến đây, đến khi nào, ở đâu, cùng với ai… Công tác rà soát truy tìm nhân chứng, người biết việc không có kết quả. Khi làm chưa rõ được nhân thân, lai lịch của nạn nhân thì rất khó đưa ra những phỏng đoán, nhận định về tính chất vụ án, động cơ gây án, diện hung thủ...

Quyết tâm phá án

Việc một người nước ngoài chưa rõ tung tích bị giết hại dã man đã gây xôn xao dư luận. Đại tá Lê Quang Nhân - (Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết: “Lãnh đạo tỉnh đánh giá đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cần phải khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ để dư luận, cũng như là chính quyền các cấp, đặc biệt là du khách mà trong đó có du khách nước ngoài cảm thấy an tâm, cảm thấy bình an khi đến du lịch, công tác, làm ăn ở tỉnh Bình Thuận”.

Hiện trường nơi phát hiện tử thi

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, một chuyên án truy xét đã được xác lập để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp vào nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ án và truy bắt hung thủ gây án trong thời gian sớm nhất.

Phòng CSHS chủ trì, huy động tối đa quân lực gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tham gia chuyên án, phối hợp với Công an TP Phan Thiết đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin vụ án.

Theo đó, một tổ trinh sát tiến hành rà soát, trích xuất dữ liệu camera an ninh dọc các tuyến đường ra vào hiện trường phát hiện tử thi. Tổ thứ hai triển khai kiểm tra, rà soát toàn bộ địa bàn có đông du khách nước ngoài hiện đang tạm trú, như xã Thị Nghiệm, phường Hàm Tiến, phường Mũi Né thuộc TP Phan Thiết, để xác định xem có người nước ngoài nào tạm trú trên địa bàn mà đang vắng mặt tại địa phương. Tổ còn lại gồm các kỹ thuật viên, điều tra viên tiến hành kiểm tra, nghiên cứu từng dấu vết để lại tại hiện trường và tử thi.

Là người trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án, Đại tá Đinh Kim Lập - (Phó Giám đốc Công an tỉnh) cho biết: “Cho đến thời điểm này, tôi đã có gần 35 năm làm công tác điều tra hình sự. Từ lúc làm lính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chưa từng xảy ra vụ án nào mà người nước ngoài giết người nước ngoài. Cho nên đây là việc hết sức khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ trong khi người dân rất trông chờ vào lực lượng Công an sớm tìm ra thủ phạm để ổn định tình hình, lấy lại niềm tin cho quần chúng nhân dân, nhất là đối với du khách nước ngoài đến du lịch, công tác, làm ăn, sinh sống trên địa bàn”.

Với phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà”, tất cả các điểm lưu trú, thường cho “Tây" thuê trọ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, resort…được các mũi trinh sát phối hợp với Công an các phường, xã tiến hành kiểm tra, rà soát để tìm người vắng mặt. Khi kiểm tra đến phường Hàm Tiến, TP Mũi Né (Bình Thuận) trinh sát nhận được một nguồn tin quan trọng. Đó là ở một căn nhà trọ tại khu phố 5 phường này có một người nước ngoài tạm trú nhưng đã nhiều ngày không thấy xuất hiện. Kiểm tra nhà trọ thấy không có người, cửa ngoài thì khóa.

Sau khi mở phá khóa vào trong kiểm tra, phát hiện có nhiều dấu vết nghi máu dưới nền và kéo lê trên đường vào nhà trọ. Lực lượng phá án nhận định rất có thể đây chính là nơi tội ác xảy ra.

Hung thủ lộ diện

Việc tìm được hiện trường chính của vụ án là một bước đột phá trong hành trình tìm lời giải cho cái chết của vị khách ngoại quốc. Rất nhanh sau đó, nạn nhân được xác định là ông Vasily Anatolievich (44 tuổi), quốc tịch Nga, đã sang Việt Nam được gần một năm và ở trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết nhưng không có việc làm ổn định.

Hung khí gây án

Tiến hành rà soát camera xung quanh hiện trường chính, đồng thời làm việc với người dân địa phương để nắm tình hình về hoạt động của nạn nhân. Ban đầu người dân cũng khá mơ hồ, nhưng rồi họ cũng nhớ ra trước thời điểm phát hiện tử thi khoảng 5-6 ngày, có một người đàn ông ở trong khu nhà trọ đó đi xe máy ra chở theo một vật cuốn bên ngoài bằng cái vỏ chăn. Cái khó là trong thời điểm ấy trong khu nhà trọ có rất nhiều người nước ngoài đang ở. Khi chuyển chỗ, họ cũng thường dùng xe để chở tư trang đồ đạc của mình. Mặt khác, mối quan hệ của cư dân xóm trọ cũng cực kì phức tạp, họ giao lưu không chỉ với đồng hương xa xứ mà còn có cả người Việt, nên việc xác định các quan hệ của nạn nhân vô cùng nan giải.

Để làm rõ nhân thân, lai lịch, công việc cùng các mối quan hệ của nạn nhân Vasily Anatolievich, Ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành xác minh tại Lãnh sự quán LB Nga ở TP Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Nga ở Hà Nội, các cơ quan quản lý, xuất nhập cảnh, Sở ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận cùng các chủ trọ, người tạm trú trong xóm trọ đó.

Sau những nỗ lực rất cao của tập thể CBCS Công an tỉnh Bình Thuận, cuối cùng một cái tên đã được đặt lên bàn của Ban chuyên án. Đó là Nikiforov Roman (40 tuổi, quốc tịch Nga, ở trọ tại phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết). Tài liệu xác định giữa Nikiforov Roman và nạn nhân có thời gian cùng thuê trọ chung sống với nhau.

Dữ liệu điện tử thu thập được từ hệ thống camera cùng tin báo từ những du khách người Nga đã giúp Ban chuyên án phát hiện ra chiếc xe máy hiệu Atila là phương tiện mà Roman thường sử dụng hiện đang được gửi tại một nơi lưu trú khác. Tiến hành xác minh, thu giữ chiếc xe này phát hiện trên thân xe có dính nhiều dấu vết màu nâu nghi là máu.

Trung tá Huỳnh Hiếu Trung - (Điều tra viên Phòng CSHS) kể: “Để dựng lịch trình hoạt động của nghi can Nikiforov Roman, chúng tôi đã gọi hỏi nhiều du khách có quốc tịch Nga đang lưu trú tại địa bàn phường Hàm Tiến, đặc biệt là gần ở khu nhà trọ mà Vasilin cư trú. Mục đích để xác định trong thời điểm xảy ra vụ án, Roman có ở cùng Vasilin hay không. Qua đó thu được nhiều thông tin có giá trị. Ban chuyên án cử lực lượng tìm kiếm, triệu tập Nikiforov Roman lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nikiforov Roman khai vào tháng 9/2023 anh ta có ở với nạn nhân một thời gian rồi chuyển đi thuê trọ ở chỗ khác, hoàn toàn không biết ông Vasily Anatolievich ở đâu, làm gì”.

Trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Nikiforov Roman đành phải thừa nhận chính mình đã chở xác nạn nhân đi vất ở bãi đất trống, nhưng không liên quan gì đến cái chết của ông Vasily Anatolievich. Anh ta thách thức cơ quan điều tra tìm ra chứng cứ chứng minh hành vi giết người của mình. Lý giải về việc mang xác người bạn đồng hương đi phi tang, Nikiforov Roman giải thích là khi về nhà trọ một mình, thấy bạn đã chết. Sợ bị nghi ngờ bản thân có liên quan đến cái chết này nên anh ta đã đem xác nạn nhân đi giấu.

Lời khai gian dối của Nikiforov Roman không “làm khó” được tổ xét hỏi dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Bằng chiến thuật xét hỏi linh hoạt, kiên quyết, các điều tra viên đã buộc anh ta phải khai nhận sự thật về tội ác của mình. Theo đó, do phòng trọ mà hai người thuê hết hạn nên phải dọn dẹp trả phòng, ông Vasily Anatolievich đã nhờ Roman đi thuê giúp phòng trọ khác. Tối 30/1/2024, Roman trở về nhà trọ thông báo chỉ thuê được phòng trọ cho riêng mình, khiến ông Vasily Anatolievich bực mình, dùng tay đánh anh ta nhưng không trúng.

Do bực tức và nghĩ là ông bạn sẽ tiếp tục đánh mình, Roman đã nhặt cây búa gần đó đập mạnh vào đầu nạn nhân. Khi thấy ông Vasily Anatolievich đã chết, Roman bó xác lại rồi cuốn trong chăn và bọc nilong. Chờ đến khuya, Roman dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đưa đi phi tang.

Căn cứ lời khai hung thủ, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, thu giữ được cái búa là hung khí gây án. Thông qua công tác giám định, phát hiện trên vật chứng này có ADN của nạn nhân, đồng thời có ADN của Roman. Điều này có nghĩa Roman chính là người đã cầm cái búa này để tấn công, gây ra cái chết bất ngờ cho người bạn đồng hương xa xứ.

