Thanh niên 22 tuổi khai sát hại nạn nhân 55 tuổi sau khi hiếp dâm không thành

Ngày 11-4, tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa có buổi thực nghiệm điều tra đối với bị can Đặng Quang Hậu (22 tuổi, trú xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra

Tại buổi thực nghiệm điều tra, bị can Hậu đã thực hiện lại toàn bộ diễn biến hành vi mà bị can này đã gây ra đối với bị hại.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút đêm 31-10-2022, Hậu đi dự đám cưới tại một gia đình ở huyện Tân Kỳ. Sau đó, từ đám cưới trở về thì Hậu gặp bà PhTS (55 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) và Hậu nảy sinh ham muốn tình dục.

Trong đêm, Hậu đã kéo bà S vào bụi chuối để thực hiện hành vi nhưng bị bà la hét, chống cự, kêu cứu.

Hậu sợ bị phát hiện nên đã dùng điếu cày và dùng dao tấn công vào vùng đầu bà S khiến bà bất tỉnh. Bà S được người dân đưa đi cấp cứu, cứu sống, nhưng tỷ lệ thương tích là 51%.

Ngày 10-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hậu về tội Giết người (theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS).

Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi giết người đã bị cơ quan điều tra khởi tố, Hậu còn khai thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng chưa được khởi tố để điều tra theo quy định. Sau thời gian cấp cứu, điều trị, sức khỏe, tinh thần bà S cũng chưa đảm bảo cho việc lấy lời khai vụ việc.

Do đó, vừa qua, Cơ quan CSĐT đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án nêu trên xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Dũng.

Kiểm sát viên đã chủ động phối hợp với điều tra viên thống nhất kế hoạch thực nghiệm điều tra.

Theo VKSND tỉnh Nghệ An, hành vi của bị can Hậu thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại cơ quan điều tra. Qua đó, đã đánh giá chính xác các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

