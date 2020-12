Thanh niên 22 tuổi bị đâm nguy kịch do... cãi lộn tại quán karaoke

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 21:47 PM (GMT+7)

Sau khi cãi nhau trong bàn nhậu tại quán karaoke, V. bị đâm vào ngực trái dẫn đến nguy kịch.

Ngày 20-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thị Bích Hạnh (SN 1990; ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là anh Huỳnh Quốc V. (SN 1998; ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý).

Quán karaoke đã được lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, Hạnh cùng với V., Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1995) và một số người bạn đến phòng VIP của một quán karaoke thuộc khu vực khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước để hát và uống bia. Đến khoảng 16 giờ thì ngừng hát nhưng Hạnh, Sơn và V. vẫn ở lại tiếp tục uống bia. Lúc này, do xảy ra mâu thuẫn nên Hạnh lấy ly thủy tinh đập vào đầu V. một cái.

Hạnh đã được mời về trụ sở công an làm việc

Trong lúc giằng co, Hạnh lấy dao bấm từ trong người ra đâm V. V. bỏ chạy ra đến trước cửa quán thì bị Hạnh đuổi kịp và đâm trúng ngực trái. Do bị thương nặng, mất nhiều máu nên người dân đưa V. đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Hạnh bỏ con dao vào túi quần rồi trốn khỏi hiện trường.

