Thảm kịch đau lòng từ những vụ dùng xăng giải quyết cơn ghen tuông

Chủ Nhật, ngày 27/02/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình, hai người đàn ông, hai người chồng và người cha trong vụ án này đã “dùng xăng” giải quyết mâu thuẫn… Hậu quả để lại của những phút giây nóng giận đó thật đau lòng, một người phải bỏ mạng, người còn lại phải đối mặt với vòng lao lý, để lại những đứa trẻ mồ côi bố hoặc mẹ.

Sau hơn 3 tháng điều trị, vết thương trên người chị Đặng Thị Th. (SN 1983, trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã bắt đầu lành vết; những vết bỏng trên gương mặt của con gái chị cũng dần dần phục hồi… Nhưng vết thương lòng khiến chị Th. và các con ám ảnh khôn nguôi. Nhiều đêm đang ngủ, chị giật mình thức giấc.

Năm 2003, chị Th. và chồng là Phạm Văn Cao (SN 1983) nên nghĩa vợ chồng. Trong năm đó, chị sinh cô con gái đầu lòng là Phạm Thị C (SN 2003); ba năm sau đó cô con gái Phạm Thị H (SN 2006) và cậu con trai Phạm Văn Q (SN 2008) cũng chào đời trong niềm hạnh phúc của họ. Vợ chồng sống cùng với mẹ chồng ở căn nhà nhà số 8, đường Vũ Mạnh Hùng, phường Tứ Minh, TP.Hải Dương.

Cuối năm 2020, Cao bị thương trong một vụ tai nạn giao thông, sức khoẻ vì thế cũng bị giảm sút. Cụ thể, sau tai nạn, Cao thường xuyên bị đau nửa đầu, buổi tối bị mất ngủ. Cũng từ đó, tính cách của anh ta cũng có sự thay đổi, thường xuyên gây sự, chửi mắng vợ con.

Không những vậy, Cao còn cho rằng vì ốm đau, không làm ra tiền nên bị vợ con hắt hủi, không quan tâm. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt khi Cao nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Từ đó, chị Th. đi làm hoặc đi bất cứ đâu về, anh ta đều tra hỏi. Một số lần, Cao đã đe doạ giết vợ, rồi có hôm khi chị Th. đang ngủ thì anh ta đặt một quả trứng và bát cơm trắng ở đầu giường…

Thời điểm trước khi vụ án xảy ra, các lần va chạm giữa Cao và chị Th. ngày càng gia tăng. Cao nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên muốn ly hôn với anh ta… Vì thế, Cao thường xuyên uống rượu rồi về nhà chửi bới, đe dọa chém, đốt giết vợ con. Do lo sợ nên từ khoảng tháng 9/2021, chị Th. không ngủ cùng Cao mà sang ngủ cùng các con ở phòng ngủ phía sau trên tầng 2.

Khoảng 21h ngày 2/11/2021, chị Th. cùng 3 con đang nằm trong phòng ngủ thì Cao từ ngoài về, vào phòng ngủ gọi chị Th. dậy nói chuyện. Lúc này, chị Th. yêu cầu Cao đưa sổ hộ khẩu và giấy CMND của chị để ngày hôm sau chị đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 nhưng Cao không đồng ý nên giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc nóng giận, chị Th. nói sẽ làm đơn ly hôn Cao, sự việc sau đó được mẹ chồng can ngăn. Sau đó, Cao bảo cháu H. và Q. sang phòng khác ngủ để Cao ngủ lại cùng phòng với chị Th. Cháu H., Q. và chị Th. không đồng ý thì Cao nói “chúng mày không đi chỗ khác ngủ thì tao đi mua xăng về đốt cho chết chung”. Cho rằng Cao chỉ đe dọa nên chị Th. nói với Cao “làm được cứ làm”, Cao gật đầu và nói “được”.

Sau đó, Cao đi xuống dưới tầng 1 vào phòng ngủ của mẹ mượn 1 ca nhựa (loại ca đựng nước dung tích khoảng 2 lít) rồi điều khiển xe máy, mang theo ca nhựa đi khỏi nhà. Mẹ chồng đứng dưới tầng 1 hỏi mẹ con chị Th. lý do Cao mượn ca nhựa đi ra khỏi nhà thì cháu C trả lời “bố cháu đi mua xăng về đốt nhà”.

Sau khi ra khỏi nhà, Cao đi đến cửa hàng xăng dầu số 30 Petrolimex tại phường Thanh Bình, TP.Hải Dương gặp chị Nguyễn Thị S. (SN 1987, trú tại khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương) là nhân viên bán xăng mua lượng xăng khoảng gần 2 lít chứa vào chiếc ca nhựa rồi mang ca xăng đi về nhà.

Về đến nhà, Cao đi lên đứng ở cửa phòng ngủ của mẹ con chị Th., một tay cầm ca xăng, một tay cầm bật lửa ga giơ lên đe dọa sẽ tưới xăng đốt cả nhà. Chị Th. và các cháu thấy vậy sợ hãi lùi về góc cuối phòng ngủ thì Cao nói nếu chết thì cùng chết, hôm nay cho chết cả nhà. Đối tượng tạt một phần ca xăng về phía mẹ con Th. làm xăng vương vãi ra nền phòng, chăn, đệm trải ở dưới nền phòng và vào tay cháu Q. Cháu Q. bỏ chạy ra nhà tắm bên cạnh phòng ngủ rửa tay.

Trong cơn nóng giận, Cao tiếp tục tạt hết lượng xăng còn lại trong ca về phía chị Th., cháu H. và C. đang đứng trong phòng ngủ làm xăng vương vãi ra nên phòng, chăn, đệm trải ở nền và dính vào chân chị Th. Do sợ Cao sẽ bật chiếc bật lửa đang cầm trên tay để châm gây cháy nên chị Th. lao đến, giằng, giữ chiếc bật lửa trên tay Cao. Lúc này mẹ chồng cũng lao vào can ngăn nhưng Cao đã bật lửa làm lửa bén bắt vào chăn, đệm, chiếu ở nền phòng, bám dính xăng và bén vào mẹ, chân, tay chị Th.

Chị Th. chạy khỏi nhà, đồng thời hô hoán mọi người đến cứu cháu H. và C. đang mắc kẹt trong đám cháy. Nghe tiếng kêu cứu, ông Vũ Công Huynh (SN 1964) là hàng xóm chạy sang thấy trong phòng ngủ của mẹ con Th. lửa cháy lớn, khói bốc mù mịt, bên trong có tiếng la hét kêu cứu. Ông Huynh cùng Cao, cháu Q. lấy nước trong nhà tắm gần đó để dập lửa. Khi đám lửa giảm thì cháu H. chạy thoát ra ngoài, còn cháu C. vẫn mắc kẹt lại ở trong phòng đến khi đám cháy được dập tắt thì được mọi người đưa ra ngoài.

Hiện trường vụ án

Vụ cháy đã làm chị Th. bị bỏng ở chân, mu bàn tay trái, mẹ chồng bị bỏng hai chân, cháu H. bị bỏng toàn thân đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao về hành vi giết người.

Cũng vì nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Duy Sơn (SN 1990, nơi cư trú thôn An Lao, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), một người lao động tự do đã dùng xăng gây án. Sau cơn nóng giận, Sơn phải trả giá đắt bằng cái chết, còn người vợ thì vẫn đang điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia, với thương tích rất nghiêm trọng. Thương tâm nhất là hai đứa trẻ thơ giờ mất bố, còn sức khoẻ của mẹ cũng rất yếu ớt.

Được biết, Sơn làm lao động tự do, có vợ là chị Phạm Thị Nh. (SN 1997, nơi cư trú xã An Thanh), nhân viên spa. Trước thời điểm vụ án xảy ra, Sơn nghi ngờ chị Nh. có người đàn ông khác nên cũng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Tối 8/11/2021, Sơn, chị Nh. cùng con gái đang ở nhà thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Vì thế, Sơn và chị Nh. bảo con gái là cháu Nguyễn Thị T.Q. đi xuống phòng ngủ của mẹ Sơn (ở giáp phòng ngủ của vợ chồng Sơn). Khi cháu Q. ở phòng ngủ của bà nội thì vẫn thấy bố mẹ cãi nhau to nên đã đi lên phòng của bố mẹ. Khi đó, cháu thấy bố cầm chai nhựa, chứa dung dịch màu xanh lá cây (cháu Q. nhận biết được là xăng) đổ lên đầu, người chị Nh., rồi Sơn tự đổ xăng vào đầu, người mình và đệm trên giường.

Thấy cháu Q. đứng ở cửa phòng, chị Nh. đã bảo: “Con đi ra ngoài không bố đốt bỏng”. Sau đó, Sơn cầm bật lửa, bật làm cháy người chị Nh. và mình. Thấy vậy, cháu Q. chạy ra ngoài sân hô to hàng xóm tới giúp rồi lấy điện thoại gọi điện cho bà ngoại và bà nội thông báo cho hai bà biết việc “Bố mẹ cháu bị cháy”.

Bị cháy quần áo mặc trên người và đồ dùng trong phòng, Sơn, chị Nh. chạy từ trong phòng ngủ ra sân. Cùng lúc đó, ông Phạm Văn Phương (SN 1971); anh Phạm Văn Cừ (SN 1987) và anh Phạm Văn Cư (SN 1984 cùng trú xã An Thanh) đến nhà Sơn lấy nước để dập đám cháy.

Sơn, chị Nh. được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ để cấp cứu, sau đó đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, rồi chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu, điều trị. Đến nay, chị Nh. vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, còn Sơn đã tử vong vào ngày 5/12/2021.

