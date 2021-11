Bí ẩn xác chết không đầu tại Hải Phòng: Cuộc điện thoại lạ

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 10:04 AM (GMT+7)

Sau bữa cơm tối, người phụ nữ lấy xe máy ra khỏi nhà. Trời giáp Tết, gió cắt da thịt. Đêm đó và cả ngày hôm sau người phụ nữ ấy không trở về. Nhiều giờ sau, thi thể một nữ giới được phát hiện ở bãi rác trong tình trạng không còn đầu và tay.

Ám ảnh

Đêm giáp Tết năm 2011, người dân khu Đầm Triều (Kiến An, Hải Phòng) chìm trong giấc giấc ngủ say. Bên ngoài trời mưa lất phất, gió rít từng cơn liên hồi. Bất giác, không gian vắng lặng bị khuấy động bởi tiếng ai đó vứt một vật nặng xuống đất.

Chiều ngày 7/1/2011, một công nhân vệ sinh môi trường đi vào bãi đất trống nằm kẹp giữa các căn nhà ở khu Đầm Triều. Khi tiến lại gần giữa bãi rác tự phát, anh này thấy lấp ló dưới lớp mùn cưa một đôi chân, như chân người lộ ra.

Thông tin được báo về Công an quận Quận Kiến An và Công an TP Hải Phòng. Có mặt tại hiện trường, ngay cả những chiến sĩ dày dạn trận mạc nhất cũng phải rùng mình bởi sự kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.

Dưới lớp rác lấp hờ là thi thể một người phụ nữ. Khi "khai quật", lực lượng công an phát hiện người này đã mất đầu và hai cánh tay. Người phụ nữ tử vong trong tình trạng không có quần áo, chân có vết cắt. Một thi thể không nguyên vẹn, thể hiện rõ ý đồ che dấu của hung thủ.

Đương nhiên, vào thời điểm này, các điều tra viên Công an Hải Phòng nhận định đây không phải là hiện trường chính của vụ án. Hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác, phân xác rồi mới đem đi phi tang.

Ban chuyên án quyết định mở rộng vùng tìm kiếm, vài giờ sau, cách khu vực phát hiện xác nạn nhân một đoạn, các trinh sát tìm thấy đôi tay của người phụ nữ này được bọc trong một túi nilon màu đen và bộ quần áo dính máu. Hung thủ đã gói ghém và vứt dưới một miệng cống của công trình xây dựng.

Bộ phận giám định cho biết, nạn nhân ngoài 30 tuổi, bị sát hại sau bữa cơm tối khoảng 3 giờ và được phát hiện sau khi tử vong trên 35 giờ.

Mất tích

Việc truy tìm tung tích nạn nhân là điều mấu chốt để làm sáng tỏ vụ án. Tuy vậy, ở thời điểm phát hiện, Công an Hải Phòng gần như không thu thập được thông tin gì có giá trị.

Người phụ nữ này là ai, vì sao bị sát hại? mâu thuẫn nào để hung thủ có thể ra tay tàn độc đến như vây? Cũng vào thời điểm này, các mũi trinh sát đã tiến hàng ra soát và bước đầu phát hiện ra những manh mối có thể dẫn tới nghi phạm.

Ngày hôm sau, việc thu thập được thêm các bộ phận cơ thể của nạn nhân đã giúp Ban chuyên án có cách tiếp cận thuận lợi hơn. Qua công tác giám định, công an làm rõ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1973, trú tại TP Hải Phòng).

Chị H là mẹ đơn thân, sống cùng cậu con trai 17 tuổi. Mọi người nói rằng, chị H rất hiền lành, chẳng có mâu thuẫn với bất cứ ai.

Các điều tra viên tìm đến nhà chị H, cậu con trai kể, vào tối 5/1/2011, ăn cơm xong, chị H nhận được cuộc điện thoại của ai đó nên lập tức lấy xe máy đi luôn. Và kể từ thời khắc ấy, chị H đã không quay trở về nhà, con trai chị cũng chẳng thể liên lạc được với mẹ.

Sự mất tích của chị H và thi thể nữ giới không đầu được phát hiện ở Kiến An lúc này được cơ quan công an khẳng định là 1 người.

Các trinh sát tại hiện trường vẫn tiếp tục thu thập thông tin. Vài người dân kể vào đêm mùng 5, rạng sáng 6/1/2011, trong giấc ngủ mơ màng, họ có nghe thấy tiếng động phát ra từ bãi đất trống, sau đó là một tiếng chó sủa rồi im bặt.

Bài đất này nằm kẹp giữa khu dân cư, có một con đường nhỏ đi vào, nhưng chẳng hiểu sao, từ lâu người dân lại biến nó thành nơi đổ rác "công cộng". Việc có ai đó đi vào, ném 'cái uỵch" rồi trở ra cũng là điều chẳng lạ lẫm.

Chị H sống ở nơi khác, vì thế hầu hết người dân xung quanh hiện trường vụ án không thấy quen mặt. Tuy vậy, từ dấu vết thu thập được, các điều tra viên đã dựng lên bức tranh về cung đường mà nghi phạm có thể đi để phi tang xác nạn nhân. Cung đường ấy phải là nơi quen thuộc, nhất là với một bãi rác tự phát, nằm sâu trong khu dân cư. Có điều gì đó khiến Ban chuyên án của Công an Hải Phòng tin rằng, nghi phạm đang lẩn khuất đâu đó ở gần khu vực phát hiện ra thi thể chị H.

Căn bếp bốc mùi

Đối diện bãi đất trống, nơi phát hiện thi thể chị H có một cửa hàng quần áo. Chủ cửa hàng là người đàn ông quê Hải Dương. Người này mới về đây thuê nhà để kinh doanh được một thời gian.

Suốt thời điểm xảy ra vụ án, ai ai cũng bàn tán, tỏ vẻ quan tâm. Thế nhưng, ông chủ của cửa hàng thời trang kia thì gần như "im lặng". Có vẻ, sự "kinh hoàng" mới được tìm thấy ngay đối diện nhà mình cũng chẳng làm anh ta có chút cảm xúc nào.

Thời điểm này, cùng với việc truy tìm các phần thi thể còn lại của nạn nhân, Công an Hải Phòng mở đợt rà soát trên diện rộng, đặc biệt chú ý tới những nhà ở sát khu vực phát hiện thi thể.

Đến chiều ngày 7/1/2011, sau vài giờ phát hiện ra thi thể người phụ nữ xấu số, tại cửa hàng quần áo của người đàn ông tên Nguyễn Dũng Giang (SN 1980, trú tại Hải Dương), các trinh sát phát hiện nhiều điểm đáng nghi.

Nguyễn Dũng Giang (ảnh tư liệu)

Giang khai mới thuê căn nhà này làm cửa hàng được khoảng 1 năm, có 1 nhân viên nữ. Khi các trinh sát hỏi các thông tin liên quan đến vụ việc, Giang tỉnh bơ, đối đáp rành mạch. Tuy vậy, thái độ của người này tạo ra cảm giác nghi ngờ.

Trong cửa hàng của Giang, công an không phát hiện điểm đáng nghi, nhưng khi đi tới phần bếp, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Căn bếp này có biểu hiện vừa được cọ rửa rất kỹ càng. Cạnh đó, có 1 chiếc búa và con dao to bản cũng đã được rửa sạch bằng xà phòng.

Rõ ràng, những việc trên là sự bất thường "có chủ đích". Trong lúc nói chuyện với Giang, các trinh sát còn để ý thấy tay gã đàn ông này có một vài vết xước, chảy máu. Giang giải thích là do ngăn kéo bị kẹt nên gây ra vết thương ở tay. Thế nhưng, khi trinh sát sờ vào chiếc ngắn kéo này, mọi thứ di chuyển trơn chu.

Trong suốt cuộc nói chuyện, Giang giữ thái độ bình thản, mọi câu hỏi đều được gã đưa ra đáp án "nghe có vẻ hợp lý". Thế nhưng, những dấu vết kỳ lạ trong căn bếp của cửa hàng Giang dường như đang "tố cáo" về một tội ác kinh hoàng đã từng xảy ra tại đây.

