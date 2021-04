Phát hiện bộ xương người cùng áo phao trôi dạt trên biển

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 15:56 PM (GMT+7)

Trong lúc làm việc, nhân viên vệ khu vực cảng Vissai ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bất ngờ phát thiện một bộ xương người trôi dạt ở mép bờ biển.

Sáng 10-4, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An phát thông báo và đề nghị các cơ quan chức năng, các đơn vị, địa phương ai biết thông tin về tung tích nạn nhân được phát hiện ở bờ biển thì báo cho đơn vị này để phối hợp giải quyết.

Áo phao phát hiện cùng bộ xương người. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 9-4, nhân viên bảo vệ khu vực cảng Vissai ở xã Nghi Thiết phát hiện một hộp xương sọ người, một số đốt xương và một chiếc áo phao (bên trong có một số bộ phận xương người) trôi dạt gần mép bờ biển. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ghi nhận một số đồ vật gồm một chiếc áo phao bên ngoài màu xanh, bên trong màu đen, có các dây thắt an toàn màu đen. Bên trong áo phao là một chiếc áo khoác màu tím than, phía trong áo khoác có lông vũ màu nâu.

Ngoài ra, lực lượng khám nghiệm phát hiện bên trong áo có 1 chiếc ví gấp ngang màu đen có 2 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng và mệnh giá 2.000 đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc thông báo ai biết thông tin về tung tích nạn nhân nói trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0917868678.

