Tên trộm trốn truy nã bị bắt trong lúc dẫn bạn gái về quê

Trưa 28/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Trọng Nhân (1996, trú tổ 12, phường Bình Hiên, quận Hải Châu), là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi tham gia một số vụ trộm cắp tài sản tại thị xã Điện Bàn và bị Cơ quan Công an truy nã, Lê Trọng Nhân bỏ trốn vào các tỉnh tỉnh phía Nam. Ngày 26/10, Nhân dẫn theo bạn gái mới quen quay về Đà Nẵng thuê nhà trọ để ở.

Đối tượng Lê Trọng Nhân bị các trinh sát bắt giữ.

Nhận được tin báo từ người dân về một thanh niên có đặc điểm giống đối tượng bị truy nã mới xuất hiện trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã tiến hành truy vết. Đến trưa 28/10, các trinh sát phát hiện Nhân đang ở cùng bạn gái mới quen trong một ngôi nhà cấp 4 trong kiệt 75 Lý Thái Tổ nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhân thừa nhận hiện là đối tượng đang bị Công an thị xã Điện Bàn truy nã ngày 26/7/2023. Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Điện Bàn xử lý theo qui định pháp luật.

