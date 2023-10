Thay tên đổi họ, chỉnh sửa khuôn mặt… vẫn không thoát được "chuyên gia" tầm nã

Hầu hết vợ con của họ đều không biết quá khứ của chồng, của cha mình nên nghịch cảnh đó trở thành một cú sốc khá nặng nề cho những người ở lại. Không ít kẻ hối hận, giá như ngày xưa không bỏ trốn, chấp hành tốt án tù để được sự khoan hồng của pháp luật thì nay đã trở lại với cuộc sống bình thường, đường hoàng làm cha, làm chồng và không phải trải qua những tháng ngày "sống trong sợ hãi"…

Năm 2015, Nguyễn Văn Bảo (SN 1990, quê Bạc Liêu) cướp điện thoại di động của một người dân tại TP Tân Uyên (Bình Dương) rồi bỏ trốn và bị truy nã sau đó. Để đối phó với cơ quan Công an, Bảo đến tiệm cầm đồ mua một CMND mang tên Tr.P, SN 1987, quê Sóc Trăng. Với việc thay tên đổi họ, Bảo tự tin Công an khó có thể lần tìm ra mình. Tuy nhiên, y cũng hết sức cảnh giác, thường xuyên thay đổi chỗ ở khắp các tỉnh miền Tây.

Về phía Công an, khi truy nã Bảo, chỉ thu thập được tấm ảnh của Bảo thời còn học cấp 2, trông rất khác so với hiện tại. Các trinh sát hình sự nhiều lần ngược xuôi về quê của Bảo nhưng cũng không thu thập được gì. Thời gian gần đây, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương có được manh mối Bảo đang làm nghề thợ sơn nước và đang sinh sống ở huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Huyện Nhà Bè đất rộng người đông, để lần tìm ra Bảo, các trinh sát phải đóng giả chủ thầu xây dựng, lân la đến các công trình để tìm thợ sơn nước. Trong nhiều thợ sơn nước được mọi người giới thiệu cho trinh sát thì Tr.P là có đặc điểm nhân dạng giống đối tượng Bảo. Tuy nhiên, vốn cảnh giác nên Bảo không chịu tiếp xúc lâu với người lạ nên các trinh sát chưa thể xác định có phải là Bảo hay không. Qua dò hỏi, biết được nơi ở của Bảo nằm trong một con hẻm thuộc xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) nhưng không rõ địa chỉ nhà trọ.

Để tránh bị động và bắt nhầm người, các trinh sát phải đóng giả người chạy xe ôm đậu trước con hẻm suốt nhiều ngày liền để chờ Bảo ra vào nhằm nhận diện. Dù khuôn mặt Bảo lúc này khác xa so với trong ảnh nhưng có một đặc điểm nổi bật là đôi mắt bên to bên nhỏ của y đã không qua mắt được các trinh sát. Kế hoạch vây bắt thành công, người vợ không hôn thú của Bảo ở cùng phòng trọ hết sức bất ngờ khi biết chồng mình từng là kẻ cướp…

Cũng có khiếm khuyến ở đôi mắt là trường hợp của Cao Ngọc Hạnh (SN 1990, quê quán Bình Định), bị Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) truy nã về tội "giao cấu với trẻ em" vào năm 2012. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương Hạnh đến thẩm mỹ viện để chỉnh lại đôi mắt lé cùng khuôn mặt của mình rồi bỏ trốn khắp các tỉnh, thành và làm nghề cơ khí kiếm sống. Sau nhiều năm thấy không ai phát hiện ra mình, Bảo đã cưới vợ, sinh con và đến TP Dĩ An (Bình Dương) thuê nhà trọ ở.

Mới đây, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương nhận được thông tin Hạnh đang làm tại một công trình xây dựng nên đã đóng nhiều vai để tiếp cận. Tuy nhiên, dù đã đối diện với với Hạnh nhưng các trinh sát vẫn không phát hiện ra y bởi đôi mắt lé ngày nào giờ không còn nữa. Sau khi Hạnh rời đi, các trinh sát dò hỏi thêm và đã xác định được người mình mới vừa gặp chính là Hạnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ triển khai, không lâu sau đó Hạnh đã bị bắt khi trên đường đến một công trình khác ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Hạnh khai, do biết sau khi bị bắt hụt, Bảo định đến một công trình khác để lấy tiền công và bỏ trốn nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt…

Cao Ngọc Hạnh lúc bị bắt khác xa với ảnh trong quyết định truy nã.

Cũng trốn truy nã, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con là trường hợp của Lê Bá Thử (SN 1964, quê tỉnh Thanh Hoá) bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội "giết người" cách đây 26 năm. Năm 1997, Thử đi làm nghề gỗ, có xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và đánh người này tử vong. Sau khi rời khỏi địa phương, Thử thay đổi danh tính, trốn qua nhiều tỉnh, thành và cuối cùng đến TP Tân Uyên (Bình Dương) lập gia đình và làm nghề thợ mộc kiếm sống. Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vận động đối tượng ra đầu thú.

Tương tự là Dương Nghiệp Bảo (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh), sau khi bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Bảo cùng 3 đồng bọn trốn khỏi nơi giam giữ. Khi bị truy nã, Bảo cùng với gia đình bỏ xứ lưu lạc về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để sinh sống. Mặc dù đã bị nhiễm HIV nhưng Bảo vẫn lấy vợ và sinh ra hai đứa con. Tuy có nhà ở nhưng Bảo cùng vợ con không đăng ký tạm trú và hằng ngày y làm phụ hồ ở các công trình để kiếm sống cho đến khi bị bắt.

Ngày 22/9/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Văn Chanh (SN 1983, quê Hậu Giang), đối tượng bị Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, Chanh cho 2 đứa con nghỉ học để cùng mình bỏ trốn khắp các tỉnh, thành. Thời gian gần đây, Công an phát hiện Chanh cùng gia đình đang lẩn trốn và làm việc tại một trang trại chăn nuôi gà thuộc xã Hương Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nên đã bí mật theo dõi và bắt giữ được Chanh.

Năm 1988, Trần Văn Xô (SN 1954, quê Sóc Trăng) bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và bị tòa kết án 10 năm tù giam. Đến tháng 10/1994, Xô trốn khỏi trại giam, thay tên đổi họ rồi lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành, lấy vợ sinh con. 28 năm sau, cơ quan Công an có được manh mối, một người anh của Xô tên Bi đang sinh sống tại TP Tân Uyên (Bình Dương) nên tìm cách tiếp cận. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện có một người tên Bảy thường xuyên qua lại với ông Bi. Người này tên Trần Văn Bảy (thường gọi là Bảy Râu) đã có vợ con và đang làm bảo vệ cho một công ty trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Qua tiếp cận, các trinh sát phát hiện có rất nhiều điểm tương đồng giữa Xô và Bảy Râu. Sau khi đối chiếu nhận dạng, xác đinh đúng đối tượng, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Xô tại một cửa hàng xe máy nằm trên địa bàn TP Tân Uyên.

Hằng năm, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương bắt hơn 100 đối tượng truy nã mà phần lớn phạm các tội ít nghiêm trọng. Trong số này, không ít đối tượng khi bị khởi tố nhưng do có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nên được cơ quan Công an cho tại ngoại và sau đó bỏ trốn. Nguyên nhân các đối tượng lẩn trốn trong thời gian dài xuất phát từ việc quản lý địa bàn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra thường xuyên các khu nhà trọ dẫn đến bỏ lọt đối tượng thuê nhà ở mà không đăng ký tạm trú theo quy định.

