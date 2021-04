Tên trộm “ga-lăng”

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 15:27 PM (GMT+7)

Ngày 7- 4, Trung tá Bùi Việt Hùng - Phó trưởng Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Tuấn Hưng (2005, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng Tuấn Hưng cùng tang vật vụ trộm.

Theo đó, lúc 19 giờ 15 ngày 5-4, Công an TX Hồng Lĩnh nhận được trình báo của anh Hoàng Xuân Ngọc (1976, trú thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) về việc gia đình anh Ngọc phát hiện bị mất trộm 2 dây chuyền vàng (12 chỉ) cùng số tiền 5 triệu đồng để trong két sắt (tổng giá trị khoảng 66 triệu đồng) ở phòng ngủ.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an TX Hồng Lĩnh đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường phối hợp Công an xã Thuận Lộc điều tra, truy xét đối tượng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an TX Hồng Lĩnh xác định, đối tượng gây án phải là người quen, hoặc biết được nơi cất giấu chìa khoá két sắt và thông thuộc đường đi lối về và giờ giấc sinh hoạt của gia chủ.

Tiến hành truy xét “nóng”, sàng lọc nhanh và sau khoảng 4 giờ kể từ khi nhận được tin báo tội phạm, lực lượng Công an TX Hồng Lĩnh thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Hoàng Tuấn Hưng (2005 trú thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc). Dù tuổi đời còn nhỏ (chưa đủ 16 tuổi), gia đình cũng không khá giả gì, song thời gian gần đây Hưng có khá nhiều tiền để chi tiêu cá nhân. Với những bất minh về tiền bạc của đối tượng này, các điều tra viên đã tiến hành triệu tập để làm rõ.

Tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức đấu tranh với đối tượng nghi vấn, bước đầu Hoàng Tuấn Hưng đã khai nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm tài sản trong két sắt nói trên. Do cần tiền sử dụng và biết được quy luật sinh hoạt của gia đình anh Ngọc nên sáng 2-4, thấy nhà anh Ngọc đi vắng nên Hưng đột nhập để trộm cắp tài sản. Quá trình lục lọi, Hưng phát hiện chiếc chìa khoá két sắt (có kèm theo mã số mở khóa ghi ở mảnh giấy nhỏ), Hưng ung dung mở két sắt, lấy trộm toàn bộ số vàng, tiền trong két rồi mang về nhà cất giấu.

Sau 1 ngày không thấy động tĩnh gì, Hưng mang một dây chuyền vàng đi bán. Có tiền, Hưng mua một chiếc xe mô-tô để sử dụng. Còn dư tiền, Hưng mua tặng bạn gái một xe mô-tô nhãn hiệu Wave khác. Số tiền còn dư và dây chuyền vàng còn lại, Hưng cất giấu tại nhà để sử dụng vào tiêu xài cá nhân. Từ lời khai của đối tượng, CATX Hồng Lĩnh đã tiến hành thu giữ: 1 dây chuyền vàng, 2 xe mô-tô đối tượng dùng tiền bán vàng mua được và số tiền còn lại là 11.190.000 đồng.

Việc nhanh chóng khám phá thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản trong két sắt nhà dân nêu trên góp phần đảm bảo tình hình ANTT, tạo sự an tâm, tin tưởng cho nhân dân trên địa bàn. Nhất là sự quyết tâm tổ chức điều tra một cách nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an xã để làm rõ thủ phạm, thu hồi tài sản có liên quan. Ngay sau đó Lãnh đạo CATX Hồng Lĩnh và Cấp ủy, chính quyền xã Thuận Lộc đã biểu dương khen thưởng đối với Công an xã Thuận Lộc và lực lượng tham gia điều tra làm rõ vụ việc.

