Táo tợn dìm chết người phụ nữ trong Khu chế xuất Tân Thuận để cướp xe SH

Thứ Bảy, ngày 23/04/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy người phụ nữ dựng xe SH bên đường, Nguyễn Thanh Tùng táo tợn đến giả vờ làm quen rồi ra tay sát hại.

Ngày 22/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, quê Sóc Trăng) tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đinh Văn Vũ Ka (34 tuổi, ngụ quận 7) bị tuyên 18 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm” .

Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 15/12/2019, Nguyễn Thanh Tùng chạy xe máy trên đường 14 Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận Đông, quận 7) thì thấy chị Lê Thị Biết đang dừng xe máy hiệu SH mode bên lề đường. Tùng nảy sinh ý định cướp xe nên giả vờ đến bắt chuyện làm quen với chị.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Chị Biết điều khiển xe định bỏ đi thì Tùng dùng tay kẹp cổ khống chế nạn nhân. Chị Biết giằng co, cắn vào tay Tùng làm cả hai té ngã xuống cống thoát nước gần đó. Tùng đè và giữ tay của chị Biết đến khi nạn nhân không còn cử động mới bỏ lên bờ.

Tùng gọi điện thoại cho Ka nói mới lấy trộm được chiếc xe, kêu Ka đến phụ giúp đưa xe đi. Ka đồng ý ra gặp Tùng, cả hai đem xe đến tiệm game bắn cá trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) để gửi. Sau đó Ka chở Tùng lại gần hiện trường gây án để lấy xe máy của Tùng rồi đi làm việc.

Tiếp đến Tùng đem xe máy của nạn nhân gửi tại Siêu thị Big C, quận 7 chờ tiêu thụ. Sau đó Tùng đem chiếc xe máy SH của nạn nhân cầm được 25 triệu đồng, đổi điểm game bắn cá 10 triệu đồng còn lại tiêu xài cá nhân.

Ngày 18/12/2019, nhân viên bảo vệ đi tuần tra phát hiện xác nạn nhân dưới cổng thoát nước nên trình báo công an. Công an mời Ka đến làm việc nhưng Ka không khai báo sự việc. Trích xuất camera xung quanh khu vực gây án, công an tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tùng.

Nguồn: https://tienphong.vn/tao-ton-dim-chet-nguoi-phu-nu-giua-ban-ngay-trong-khu-che-xuat-tan-thuan-de...Nguồn: https://tienphong.vn/tao-ton-dim-chet-nguoi-phu-nu-giua-ban-ngay-trong-khu-che-xuat-tan-thuan-de-cuop-xe-sh-post1432884.tpo