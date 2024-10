Tạm giữ thầy giáo bị tố cáo có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6

Sáng 12/10, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông V.D.L, giáo viên một trường THCS ở phường Dĩ An để điều tra vụ việc phụ huynh tố cáo một thầy giáo trẻ có hành vi dâm ô với học sinh lớp 6.

Theo cơ quan công an, ông L là giáo viên phụ trách đội của một trường THCS. Trong quá trình công tác, ông này đã nhiều lần có hành vi dâm ô một nữ sinh lớp 6.

Cụ thể, ông L nhiều lần có hành vi sờ mó các bộ phận nhạy cảm của nữ học sinh để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân nhưng không có ý định quan hệ tình dục.

Bài viết tố cáo nam giáo viên có hành vi dâm ô trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, một tài khoản đã đăng tải lên mạng xã hội với những lời lẽ rất bức xúc như: "Xin phép mọi người, tôi muốn tố giác giáo viên của... về hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên. Các hành vi đồi bại của người giáo viên này phải được đưa ra trước ánh sáng. Tôi quá bức xúc khi vụ việc này bị ém lại, gây nên nỗi đau không thể xoá nhòa cho các em học sinh...".

Dưới bài viết, đã có hàng trăm lượt bình luận chia sẻ và trở thành một chủ đề nóng, gây xôn xao mạng xã hội. Phần lớn đều bày tỏ sự bức xúc trước vụ việc, thậm chí, có nhiều tài khoản cho rằng sự việc này đã xảy ra từ rất lâu trước đó.

Sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

