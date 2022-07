Tạm giữ hình sự 3 người liên quan vụ đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 10 tử vong

Cho rằng nạn nhân bày tỏ tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội, Phạm Quốc C. đã rủ thêm 3 người bạn khác đến đánh hội đồng nam sinh lớp 10.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 20h ngày 11-7, khi em Đ.Q.H, 16 tuổi, ở thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đang dạy các em thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt xông vào đánh em H.

Khi H gục xuống, nhóm thanh niên bỏ đi, người dân đưa nam sinh đi cấp cứu nhưng H đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng với Công an huyện Ninh Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang tập trung lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ án

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc, gồm Phạm Quốc C (SN 2005), Nguyễn Thành L (SN 2005), Vũ Văn Đ (SN 2004) và Phạm Văn T (SN 2005) đều trú tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương là các đối tượng gây ra vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc C, Nguyễn Thành L, Phạm Văn T, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi liên quan của Vũ Văn Đ trong vụ việc nêu trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Quốc C có quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Thị Q.T học sinh trường THPT Ninh Giang II. Tuy nhiên, C cho rằng Đ.Q.H thường xuyên bày tỏ tình cảm với Phạm Thị Q.T trên mạng xã hội, dẫn đến giữa C và H nảy sinh mâu thuẫn.

Do vậy một số lần Phạm Quốc C đã rủ các bạn là Nguyễn Thành L, Vũ Văn Đ và Phạm Văn T đi tìm H đánh dằn mặt nhưng chưa gặp được. Đến khoảng 20h ngày 11-7, các đối tượng trên đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, phát hiện Đ.Q.H đang hướng dẫn cho thiếu niên sinh hoạt hè ở sân nhà văn hóa; Nguyễn Thành L và Phạm Văn T đã gọi H ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H.

Mặc dù H đã bỏ chạy nhưng Nguyễn Thành L và Phạm Văn T vẫn đuổi theo đấm đá, làm H gục ngã, bất tỉnh và tử vong tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định nguyên nhân chết của Đ.V.H là do đa chấn thương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tích cực điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

