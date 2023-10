Tạm giữ 4 đối tượng bắt giữ, trói và hành hung con nợ để đòi tiền

Sáng 11/10, lãnh đạo Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ, xử lý 4 đối tượng về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Trường Ngọc Sơn.

Theo điều tra, Trường Ngọc Sơn (29 tuổi, ngụ H.Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại nhà trọ trên đường Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và Hoàng Văn Bốp (29 tuổi, ngụ H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; tạm trú nhà trọ trên đường Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) có quan hệ quen biết với nhau. Bốp nợ Sơn 32 triệu đồng.

Vào khoảng 19 giờ ngày 8/10, Sơn cùng nhân viên giao gas của Sơn là Bùi Hải Định (30 tuổi, ngụ H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đến nhà Bốp để đòi nợ. Sơn và Định yêu cầu Bốp lên xe máy để chở về nhà Sơn để bàn việc trả nợ.

Về đến nhà, Sơn đánh, đấm, đá túi bụi vào vùng mặt và đầu Bốp. Bốp la hét rồi chạy ra trước nhà hô hoán thì bị Sơn, Định và 2 nhân viên khác của Sơn là Hà Quang Hảo (37 tuổi) và Nguyễn Đức Thảo (35 tuổi, cùng ngụ H.Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại Đà Nẵng) khống chế kéo vào trong nhà.

Sơn và 3 đối tượng là nhân viên của Sơn dùng dây trói tay, chân của anh Bốp, đe dọa buộc phải trả số tiền nợ 32 triệu đồng. Trưa 9/10, gia đình anh Bốp chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để trả cho Sơn thì anh Bốp được cho về.

Các đối tượng còn lại là đồng phạm và giúp sức cho Trường Ngọc Sơn.

Chiều 9/10, anh Bốp đến Công an P.Xuân Hà trình báo sự việc, tố giác tội phạm rồi đến bệnh viện điều trị trong tình trạng bầm tím ở mắt, sưng đỏ ở vùng đầu, xây xát nhẹ ở cổ. Công an P.Xuân Hà xác minh ban đầu, ghi nhận thương tích, lời khai của anh Bốp, chứng cứ sau đó chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an Q.Thanh Khê.

Xác định các hành vi trên của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”, Công an Q.Thanh Khê hướng dẫn Công an P.Xuân Hà lập hồ sơ, bàn giao vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền và đơn vị này đã triệu tập, tạm giữ các đối tượng gây án để điều tra, xử lý.

