Tạm giữ 38 đối tượng hẹn nhau hỗn chiến

Trước đó, hồi 22h30', ngày 20/11, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 4B (đoạn thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) không chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ và mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Công an huyện Lộc Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn kịp thời và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tang vật bị thu giữ.

Tại Cơ quan Công an, hai nhóm có tổng 47 đối tượng, chủ yếu là học sinh THPT trên địa bàn huyện Lộc Bình, cầm đầu các nhóm là Lâm Quốc Khánh và Hoàng Xuân Bắc, đều sinh năm 2006. Do mâu thuẫn trên facebook nên các đối tượng đã tụ tập, lôi kéo nhau để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 8 dao phóng lợn, 3 thanh kiếm và 18 xe mô tô các loại.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

