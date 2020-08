Tạm giam nhóm đối tượng bắt người ở sân tòa án

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 18:00 PM (GMT+7)

Nhằm giải quyết tranh chấp cá nhân, 4 đối tượng ngang nhiên xông vào sân Toà án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 31/8, Công an thành phố Thuận An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Vĩnh Toàn (36 tuổi, ngụ TP Thuận An), Lê Hoàng Thể (36 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau), Trần Ngọc Thi (29 tuổi) và Trần Ngọc Thảnh (21 tuổi, cùng quê ở tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, vào ngày 20/8, TAND TP Thuận An mời ông Trịnh Việt Lào (64 tuổi, trường trú tại TP Thuận An) và anh Trịnh Văn Đảm (32 tuổi, thường trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) đến để giải quyết tranh chấp về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau buổi làm việc, Toàn (con của ông Lào) đến nói chuyện với anh Đảm thì xảy ra mâu thuẫn. Toàn sau đó cùng với các đối tượng Thể, Thi và Thảnh bắt anh Đảm đưa ra xe ô tô đã chuẩn bị trước nhằm giải quyết tranh chấp giữa anh Đảm và gia đình mình.

Thời điểm này, công an phát hiện vụ việc nên đã khống chế các đối tượng đưa về trụ sở làm rõ.

