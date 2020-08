Công an lên tiếng vụ nhóm người mang dao lao vào tòa án bắt người

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 20:00 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhóm đối tượng đã đến trụ sở tòa án thực hiện hành vi bắt giữ một người đàn ông để uy hiếp. Các đối tượng đã bị công an bắt giữ tại chỗ, những người có liên quan sau đó tự đến công an đầu thú.

Ngày 28/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã có thông tin chính thức liên quan đến một nhóm người lao vào trụ sở tòa án bắt giữ người định đưa lên xe ô tô chở đi để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, do mâu thuẫn giữa bị đơn là ông Lào và vợ là bà Muội với nguyên đơn là ông Trịnh Văn Đảm trong việc tranh chấp mua bán đất được TAND TP Thuận An thụ lý và hòa giải.

Khoảng 9h ngày 20/8 con ruột ông Lào và bà Muội là Trịnh Vĩnh Toàn đang là tài xế của công ty King Wood tại khu công nghiệp Tân Bình (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển xe ôtô INNOVA biển số 61LD – 063.55 chở Lê Hoàng Thể là bảo vệ công ty King Wood qua thành phố Thuận An chơi. Trên đường đối tượng này nói việc gia đình mình bị người khác lừa gạt trong việc mua bán đất đai và nhờ Thể đến TAND TP Thuận An để hỗ trợ khi cần.

Quá trình di chuyển, Toàn đón Thái Văn Hùng cùng đến TAND TP Thuận An. Đồng thời, Toàn còn điện thoại và đón Trần Ngọc Thi lên xe đi cùng. Thi cũng gọi điện thoại cho em ruột là Trần Ngọc Thảnh kêu lên Tòa án nhân dân Thành phố Thuận An.

Nhóm đối tượng bắt giữ người tại tòa án

Khoảng 16h cùng ngày, Toàn vào bên trong Tòa án trước và có xảy ra tranh cãi với anh Đảm, sau đó đối tượng Toàn đã ra gọi Thể, Thi, Thảnh và hỗ trợ nắm tay, chân nạn nhân và khiêng ra ngoài trụ sở của tòa án. Anh Đảm đã kêu cứu và ôm chặt cột cờ ở giữa sân Tòa án nhưng các đối tượng vẫn hung hăng và manh động kéo anh Đảm ra khỏi cột cờ, đưa thẳng ra xe INNOVA biển số 61LD - 063.55 do Hùng điều khiển chờ sẵn trước cổng.

Lúc này, có 1 thanh niên mặc áo sơ mi đen, quần đen, nón bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang màu xanh dương (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến phụ các đối tượng trên khiêng anh Đảm lên xe ô tô. Lúc này, anh Đảm đã kịp nắm lấy cửa xe và truy hô.

Cùng lúc, có đồng chí Lê Thành Nam cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thuận An đang đi công tác ngang qua phát hiện nên yêu cầu các đối tượng dừng ngay sự việc trên và phối hợp Công an phường Lái Thiêu, Tổ công tác phản ứng nhanh của Công an TP Thuận An bắt giữ quả tang các đối tượng Toàn, Thi, Thể. Quá trình đấu tranh, truy xét, đã vận động đối tượng Thảnh đến Công an phường Lái Thiêu đầu thú.

Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi bắt anh Đảm nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an Thành phố Thuận An đã phối hợp VKS TP Thuận An, Đội KTHS khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ: 1 xe ôtô Toyota, Innova màu hồng phấn biển số 61LD - 063.55; 1 điện thoại Samsung J7 màu bạc cảm ứng, số sim 0925.756.539 của Trần ngọc Thi; 1 điện thoại hiệu OPPO A71 màu xanh dương cảm ứng, số sim 0937.986.860 của Trần Ngọc Thảnh; 1 điện thoại hiệu Iphone 6S màu hồng, số sim 0925.756.539 của Trịnh Vĩnh Toàn; 1 dao thái lan có cán màu cam dài 20 và 1 dao tự chế cán màu đen, vỏ màu đen dài 40cm.

Hiện, nhóm đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

