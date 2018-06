Tạm đình chỉ trung tá công an nghi nổ súng làm chết người

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 08:33 AM (GMT+7)

Ngày 6.6, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng công an phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM để điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 1 nam thanh niên đi cùng đoàn xe “đi bão” tử vong.

Nạn nhân là Trần Văn Kiệt (19 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận Gò Vấp).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Nguồn tin cho biết, qua khám nghiệm tử thi, công an đã lấy được đầu đạn trong đầu nạn nhân. Qua giám định, vỏ đầu đạn bị móp, có khả năng va vào mặt đường giao thông hoặc dải phân cách rồi mới nảy vào đầu của Kiệt. Nhiều khả năng đây là trường hợp vô ý gây tai nạn. Tuy nhiên, công an đã gửi mẫu đầu đạn tới cơ quan chức năng giám định, nhằm xác định đầu đạn được bắn ra từ loại súng nào. Sau đó, công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ông Huệ cho biết, khoảng 14h ngày 3.6, ông nhận được tin báo của người dân ở khu vực ngã tư chùa Khánh An, giao lộ đường An Phú Đông 12 - Quốc lộ 1, quận 12 có một nhóm thanh niên chặn xe trên Quốc lộ 1 để tổ chức đua xe trái phép. Ông Huệ đã huy động lực lượng công an phường ra hiện trường giải tán nhóm thanh niên.

Khi đi, ông Huệ được một cán bộ tên là Duy chở. Vừa ra tới gần ngã tư trên thì lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên có khoảng 20 chiếc xe đang đi trên Quốc lộ 1 ở cả 2 làn xe ô tô và xe máy. Nhóm thanh niên đánh võng, nẹt pô phóng nhanh về hướng quận Thủ Đức.

Lúc đến giao lộ ngã tư chùa Khánh An, khoảng 5 xe máy của nhóm chặn làn xe ô tô. Còn nhóm thanh niên cũng quay lại và chạy xe về hướng ngã 4 Vườn Lài, quận 12. Lúc này, ông Huệ lưu thông phía sau và có rút súng bắn chỉ thiên 2 phát. Tuy nhiên, ông Huệ bắn tới phát thứ 3 thì bị kẹt đạn nên tìm cách xử lý. Lúc này, súng phát nổ được cho là trúng người Kiệt, khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua giám định pháp y, công an cho rằng nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não từ ngoại vật bằng kim loại có hình dạng giống đầu đạn.