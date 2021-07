4 nam nữ thuê phòng nghỉ “phê” ma túy trong thời điểm giãn cách chống dịch

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

Công an quận Cái Răng vừa kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tập tụ sử dụng ma túy trái phép.

Vào khoảng 2h50, ngày 16/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) kết hợp Công an phường Hưng Thạnh kiểm tra Nhà nghỉ Hạnh Phúc (thuộc khu vực 2, phường Hưng Thạnh) phát hiện tại phòng 201 và 304 có 4 đối tượng gồm: Ngô Nhật Tiến (SN, 2000, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Lưu Bảo Anh (SN 1993, phường Trà An, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1987, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Mười (SN 1985, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng và tang vật.

Qua test nhanh cả 4 đối tượng đều dương tính với ma tuý.

Hiện Công an quận Cái Răng đang củng cố hồ sơ, xử lý 4 đối tương về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đồng thời, xử phạt chủ nhà nghỉ Hạnh Phúc có hành vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-qua-tang-4-nam-nu-thue-phong-nghi-phe-ma-tuy-trong-thoi-diem-cach-ly-xa-hoi-650327/