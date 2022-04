Sự trượt dốc của những tên cướp nhí

Xuất hiện thủ đoạn vào nhóm kín rủ nhau đi cướp Tại Hội nghị sơ kết công tác công an quý 1-2022 vừa qua, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, trong quý 1 tội phạm hình sự giảm nhưng có 5 loại tội phạm tăng là giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mại dâm. Riêng tội phạm cướp tài sản xảy ra 156 vụ, chỉ chiếm chưa đến 2% số vụ nhưng có 282 đối tượng tham gia. Trong đó, số vụ cướp tài sản tại 5 địa phương là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang đã chiếm 44,23% so với số vụ toàn quốc với 40 vụ cướp nhà dân, 6 vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng, 6 vụ cướp tại cửa hàng tiện ích. “Đã xuất hiện thủ đoạn các đối tượng kết bạn qua các hội nhóm kín trên không gian mạng để rủ nhau cướp. Chúng đều là đối tượng không có việc làm, không chịu làm việc, chơi bời, cờ bạc dẫn đến khó khăn về kinh tế, nợ nần nên rủ nhau đi cướp”, Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết. Dự báo trong quý 2, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp hơn, Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiêm các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh...­