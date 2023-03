Sự trùng hợp khó tin về cái tên "Nguyễn Văn Toàn" trong 19 vụ án hình sự (kỳ 4)

"Nguyễn Văn Toàn" lĩnh án tử

Giữa năm 2018, Công an H.Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ H.Quế Phong về H.Nghĩa Đàn, sau đó đưa đi TPHCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đường dây này do Nguyễn Văn Toàn (SN 1973, ngụ xã Bảo Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Từ đó, chuyên án "618Y" đã được xác lập.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được thông tin đầu tháng 7-2018 sẽ có một cuộc "làm ăn" lớn nên bố trí lực lượng tại khu vực chợ Hều, X.Nghĩa Liên, H.Nghĩa Đàn để đón "chuyến hàng". Khoảng 22 giờ ngày 03-7-2018, các trinh sát phát hiện ôtô do Hồ Sỹ Long (SN 1975, cùng quê với Toàn) điều khiển, chở theo Toàn chạy trên đường, liền bao vây, khống chế. Hai đối tượng quyết cố thủ trong xe, buộc các trinh sát phải đập vỡ cửa kính, phát hiện trên xe có 3 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá, 250 viên ma túy tổng hợp, 2 bình xịt hơi cay và khoảng 100 triệu đồng...

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Đồng Tháp sa lưới sau khi bị truy nã

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 đối tượng cùng tham gia đường dây ma túy của Toàn là Hồ Sỹ Long (SN 1975, cùng quê với Toàn) và Lữ Văn Hải (SN 1984, ngụ X.Tri Lễ, H.Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Ngoài lần bị bắt quả tang này, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển trót lọt hai "chuyến hàng". Cụ thể: Tháng 5-2018, Toàn thuê Hồ Sỹ Long chở lên H.Quế Phong mua của Lữ Văn Hải 2 bánh heroin khối lượng 700 gram với giá 360 triệu đồng. Số "hàng trắng" này được Toàn mang vào TPHCM bán cho một người tên Lộc (không rõ lai lịch) giá 420 triệu, trả cho Long 2 triệu đồng "tiền công".

Tháng 6-2018, Toàn tiếp tục thuê Long chở lên nhà Hải mua 3 bánh heroin, giá 520 triệu đồng. Toàn mang số ma túy này đi bán thu lời 40 triệu, trả "công" cho Long 5 triệu đồng.

Ngày 30-6-2018, "ông chủ” Lộc gọi điện cho Toàn đến cây xăng tại xã Diễn Thịnh, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhận 525 triệu đồng từ một thanh niên (không rõ lai lịch) để mua "hàng" đưa vào TPHCM. Toàn thuê Long chở lên H.Quế Phong mua 3 bánh heroin và 1kg ma túy đá của Hải. Trên đường về đến chợ Hều thì bị bắt. Long được Toàn hứa trả "công" 5 triệu đồng nhưng chưa đưa.

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Kiên Giang lãnh 20 năm tù

Tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 25-6-2019, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, với số tiền hưởng lợi cả 3 "chuyến hàng" là 40 triệu đồng. Trong khi đó, 2 bị cáo Toàn và Long một mực chối tội, không biết việc mua bán ma túy (?!).

Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án chiều ngày 01-7-2019. HĐXX nhận định: Dù bị cáo Toàn và Long quanh co chối tội nhưng xét lời khai của bị cáo Hải, lời khai của những người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, HĐXX đủ cơ sở chứng minh Hải, Toàn và Long đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng 4.816 gram (hơn 4,8kg) ma túy các loại. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, mua bán ma túy với khối lượng rất lớn, cần phải xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.

Xem xét tính chất, mức độ, vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với Toàn và Hải; 20 năm tù đối với Long về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

"Nguyễn Văn Toàn" với 2 vụ ma túy miền Tây

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều 26-10-2020, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn (SN 1983) và Nguyễn Văn Sum (SN 1989, ngụ cùng tỉnh Kiên Giang), mỗi bị cáo 20 năm tù; bị cáo Lư Văn Hải (SN 1980, ngụ H. Châu Thành, tỉnh An Giang) 15 năm tù với cùng tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy". Đồng thời, HĐXX phạt bổ sung đối với bị cáo Toàn 40 triệu đồng.

TAND tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm xét xử Toàn và đồng phạm

Theo hồ sơ, ngày 16-5-2020, Toàn điện thoại bảo Sum đến đường Nguyễn Trãi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang gặp đối tượng tên Sang để lấy "hàng" đã đặt trước đó, rồi tới điểm hẹn rước Toàn và Hải đi TP.Long Xuyên để bán kiếm lời qua giới thiệu của Hải.

Sau khi nhận "hàng" từ Sang, Sum điều khiển ôtô rước Toàn và Hải. Trên đường đi, Toàn bán cho Sum 1 gói ma túy đá giá 8 triệu đồng. Khi đến TP.Long Xuyên, Toàn, Hải tìm người để bán ma túy nhưng không gặp nên rủ nhau đi hát karaoke. Đến khoảng 21 giờ 35 cùng ngày, cả nhóm quay về Kiên Giang trên Tỉnh lộ 943. Khi đến địa bàn xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang thì bị lực lượng đặc nhiệm Công an huyện phối hợp Công an xã dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 bọc nylon chứa 230gram ma túy đá (methamphetamine) và 1 gói chứa 0,13gram thuốc lắc (MDMA).

Tại Cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã nhiều lần bán ma túy cho một phụ nữ tên Nguyễn Thị Diễm. Hiện, Diễm đã bị bắt và xử lý trong một vụ án khác. Về đối tượng Sang, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Tại miền Tây Nam bộ còn có Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, ngụ ấp Phú Long, X.Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị bắt ngày 15-12-2020 theo lệnh truy nã sau khi lãnh 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Chiều 01-6-2020, Toàn bỏ ra 500.000 đồng mua gói ma túy của một thanh niên không rõ họ tên rồi nhắn tin rủ nhóm bạn đến nhà nghỉ Ánh Dương ở P.An Hòa, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp để cùng "vui" thì bị Công an TP.Sa Đéc bắt quả tang. Toàn được tại ngoại do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Hà Nam lãnh 20 năm tù

Sau khi bị TAND TP.Sa Đéc tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Toàn đã bỏ trốn. Ngày 04-12-2020, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định truy nã đối với Toàn. Chỉ hơn 10 ngày sau Toàn đã sa lưới, đối tượng được bàn giao cho Công an TP.Sa Đéc để làm thủ tục chấp hành án.

"Nguyễn Văn Toàn" với 2 phiên tòa trực tuyến

Sáng 15-9-2022, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Toàn (SN 1992, ngụ X.Nguyễn Úy, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu trụ sở TAND tỉnh Hà Nam và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố, khoảng 3 giờ 30 sáng 09-5-2022, Toàn thuê taxi đến khu vực gầm cầu vượt thuộc tổ dân phố Bùi, P.Yên Bắc, TX.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Toàn nói tài xế cho xe vào lề đường đợi rồi đi bộ đến chỗ chiếc xe chở khách đang đỗ gần đó, nhận 1 bọc nylon màu đỏ từ người đàn ông không rõ lai lịch. Toàn ôm bọc nylon trước ngực, định lên taxi thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, đưa về trụ sở Công an P.Yên Bắc, lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Trong bọc nylon màu đỏ, ngoài 250 viên ma túy tổng hợp còn có 2 túi tinh thể màu trắng, Toàn khai là ma túy "kẹo" và ma túy "ke" (ketamin); 20 gói bột trắng là ma túy "nước vui", mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hà Nam. Đây là số ma túy được đưa từ TPHCM về địa bàn tỉnh Hà Nam tiêu thụ, với tổng khối lượng 259,39 gram.

Tại phiên tòa, Toàn cúi đầu nhận tội. Xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Toàn 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng.

Sáng 21-9-2022, TAND TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa trực tuyến (từ điểm cầu TAND TP.Phổ Yên và Trại tạm giữ Công an TP.Phổ Yên) xét xử Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, ngụ xóm Nông Vụ 5, xã Vạn Phái, TP.Phổ Yên) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Khoảng 16 giờ 20 ngày 13-6-2022, tại khu vực tổ dân phố Kim Tỉnh, P.Trung Thành, TP.Phổ Yên, tổ công tác công an phường tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện Toàn cất giấu 2 túi nylon chứa chất bột màu trắng là heroin, trọng lượng 0,142 gram.

Tại phiên tòa, Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội, mua ma túy để sử dụng. HĐXX tuyên phạt Toàn 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/su-trung-hop-kho-tin-ve-cai-ten-nguyen-van-toan-trong-19-vu-an-hinh-su_144054.html