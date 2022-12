Sự "trỗi dậy" của 2 nữ quái Oanh "hà", Dung "thà" và cái kết tất yếu

Trí thức…biến chất

Như ANTĐ thông tin, ngày 2-12 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, HKTT tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), tức Dung “thà” cùng 3 đồng phạm...

Dung "thà" (trái) và Oanh "hà"

Cái tên Dung “thà” tưởng đã…chết, bỗng nhiên trỗi dậy, và đương nhiên, một cái kết tất yếu khó tránh khỏi! Theo tài liệu, Nguyễn Ngọc Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, cô ta công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm. Và thời gian đó, Dung cưới Ngô Văn Thà – người được đào tạo chuyên ngành Luật – rồi gắn chết với biệt danh Dung "thà".

Những năm 1990, vợ chồng Dung nổi tiếng khi sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển tứ quý 3. Cặp vợ chồng này còn đầu tư ở bất động sản nhiều nơi và xây khách sạn Công Dung. Khoảng cuối năm 1998, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp tại khách sạn Công Dung (Quảng Bá, Tây Hồ). Khách sạn do vợ chồng Dung "thà" điều hành.

TAND TP. Hà Nội về sau mở phiên xét xử, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung bản án 12 năm tù; còn Ngô Văn Thà nhận bản án 19 năm tù. Từng ấy thời gian, cái tên Dung “thà” hầu như ít được dư luận biết đến, dù rằng trong “thế giới ngầm”, bà chủ khách sạn Công Dung năm nào vẫn không chừa bản chất lưu manh, tội phạm…

Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó đấu tranh tội phạm ma túy và xử lý bóng cười tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT trên địa bàn quận, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Dung “thà”, thường xuyên đến quán bar Never Sleep-GenZ tại số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, để tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Mỗi khi xuất hiện, người đàn bà này đều gây ấn tượng không chỉ bởi những hình xăm, hình vẽ, mà còn có nhiều đàn em đi cùng để bảo vệ, phục vụ.

Never Sleep-GenZ không có giấy phép đăng ký kinh doanh đến 2h sáng, nên sau 24h, Dung 'thà' cho 'đàn em' đóng cửa quán, khóa chặt bên ngoài để tạo bình phong như tạm dừng kinh doanh. Thực chất bên trong, các đối tượng cùng nhau thác loạn.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đêm 23-11, Dung "thà" sẽ tổ chức sinh nhật cho đàn em tại quán bar Never Sleep-GenZ. Đúng “giờ G”, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh trên; phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 2,003 gam; 2 túi nilon chứa ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 2,448 gam, cùng nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa 25 đối tượng (16 khách, 9 nhân viên) có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại Cơ quan Công an, tiến hành phân loại xét nghiệm nhanh phát hiện 10/25 đối tượng dương tính với ma túy. Từ đây, vai trò chủ mưu của Dung “thà” phát lộ. Với tội danh bị khởi tố điều tra, cái giá phải trả đối với bà chủ khách sạn Công Dung năm nào, chắc không “rẻ”.

Trốn truy nã quốc tế, điều hành đường dây tội phạm xuyên biên giới

Giữa năm 2022, tình hình tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam diễn ra hết sức phức tạp. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài nghi hoạt động phạm tội về ma túy.

Sau thời gian xác minh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã dựng được sơ đồ, vai trò, vị trí của các đối tượng, đồng thời làm rõ phương thức cất giấu, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, ngày 5-9-2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án. Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “hà”), được xác định là một trong những “điểm chốt” quan trọng của đường dây tội phạm này.

Sinh năm 1957 tại TP Hải Phòng, là chị gái của Dung "hà” (đối tượng hình sự bị dân anh chị thanh toán, bắn chết tại TP. HCM), Oanh “hà” có vẻ ngoài trông khá…hiền lành, nhưng “gánh” cả chục tiền án, tiền sự về nhiều tội danh, hành vi. Sau khi ra tù, chứng nào tật nấy, Oanh tiếp tục tham gia điều hành một đường dây ma túy và bị cơ quan Công an bóc gỡ vào tháng 5-2018. Trong chuyên án này, cơ quan công an làm rõ Oanh là đối tượng chủ mưu cầm đầu hàng chục đối tượng buôn bán hàng trăm kg ma túy. Tuy nhiên, Oanh đã kịp trốn ra nước ngoài. Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã ra Quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Khi đã "đứng chân" được nơi xứ người, Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng hình sự phức tạp, để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng tiêu thụ…

Từ ngày 23-9 đến ngày 15-10-2022 và thời điểm hiện tại, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng phòng chống ma túy đã đồng loạt giăng lưới, khám pháp thành công chuyên án, khám xét nhiều địa điểm, khởi tố 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại; bước đầu làm rõ, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Trong số này, có “nhân vật chính” Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh “hà”.

Tài liệu điều tra cho thấy, thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma túy của các đối tượng là giấu "hàng" trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê vận chuyển từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh. Tại kho hàng này, các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho khách. Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển ra Hà Nội để chuyển tiếp ra Hải Phòng tiêu thụ.

Bản án không xa đối với Oanh “hà” về tội danh liên quan đến ma túy, chắc có lẽ, phải lâu lắm, người ta mới lại nghe nhắc đến tên “nữ quái”này!

