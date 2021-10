Sự thật vụ "cả nhà tổ trưởng xông vào đánh người vì tiền trợ cấp" ở Tân Phú

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 15:22 PM (GMT+7)

Theo clip, hai người phụ nữ lớn tuổi bị hai người đàn ông hành hung trong tiệm trái cây trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM.

Ngày 12-10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, clip với nội dung “Cả nhà tổ trưởng dân phố xông vào đánh tôi vì tiền trợ cấp… Nó đánh đến gãy tay bà chị tôi, tổ trưởng còn thách tôi đi thưa”.

Kèm theo đó là clip nhóm người đàn ông đánh hai phụ nữ.

Hai người đàn ông xông vào đánh hai người phụ nữ là hai chị em bà H. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại tiệm bán trái cây trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) do bà NTKH (45 tuổi) làm chủ.

Theo bà H. sự việc xảy ra vào sáng ngày 10-10 và mình và chị ruột là bà NTV (52 tuổi) là hai người bị đánh trong đoạn clip.

Bà H. cho biết nguyên nhân là mâu thuẫn trong việc cạnh tranh chỗ bán hàng. Ảnh: NT

Theo hình ảnh camera, hai người phụ nữ lớn tuổi đứng bán trái cây bên trong nhà thì xuất hiện hai người nam đến, dùng tay đánh tới tấp, dùng chân đá vào người hai người phụ nữ này khiến nạn nhân ngã lăn ra sàn nhà. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người vào can ngăn.

“Hai người đánh là người trong gia đình, gọi tôi bằng dì ruột. Họ một người đi cửa trước, một người đi cửa sau vô cớ tấn công tôi và chị tôi lúc đó đang bán trái cây” – bà H. nói.

Nơi xảy ra vụ việc là tiệm bán trái cây trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Ảnh: NT

Theo người phụ nữ sự việc khiến bà bị đau ở đầu, bụng; người chị bị thương ở tay.

Bà H. cho biết thêm là nguyên nhân thực sự là mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình với nhau về việc cạnh tranh chỗ bán hàng. Riêng thông tin cả gia đình tổ trưởng tổ dân phố đánh người vì tiền trợ cấp lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Bà NTV, chị ruột bà H. cũng được phản ánh là bị thương ở tay sau vụ việc. Ảnh: NVCC

Trưa cùng ngày, đại diện Công an phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh của nạn nhân và cũng đã mời các bên liên quan lên trụ sở để làm rõ vụ việc.

Công an cũng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc buôn bán trong họ hàng với nhau chứ không phải do tiền trợ cấp.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/su-that-vu-ca-nha-to-truong-xong-vao-danh-nguoi-vi-tien-tro-cap-o...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/su-that-vu-ca-nha-to-truong-xong-vao-danh-nguoi-vi-tien-tro-cap-o-tan-phu-1021512.html