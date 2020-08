Sự thật vụ bé gái 2 tuổi ở Long An bị mất tích lan truyền trên mạng xã hội

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 18:00 PM (GMT+7)

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo truy tìm bé gái 2 tuổi ở Long An bị mất tích và kèm theo ảnh gây hoang mang dư luận

Chiều 27-8, thượng tá Nguyễn Công Chánh - Phó Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, thông báo truy tìm bé gái mất tích ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh,đăng tải trên mạng xã hội là giả mạo.

"Bước đầu, chúng tôi đã xác định đối tượng giả mạo thông tin này sinh sống ở huyện Thạnh Hóa (tiếp giáp với huyện). Công an huyện sẽ làm việc, làm rõ mục đích, động cơ để xử lý theo quy định pháp luật" - Thượng tá Nguyễn Công Chánh khẳng định.

Thông báo truy tìm bé gái mất tích này là giả mạo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo truy tìm bé gái Nguyễn Ngọc Linh Nhi bị mất tích và kèm theo ảnh. Cụ thể, thông báo này đề ngày 26-8-2020 và nêu, bé Linh sinh ngày 10-10-2018, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh bị mất tích lúc 19h ngày 25-8, và còn mô tả đặc điểm, trang phục khi mất tích.

Đồng thời, thông báo này cũng mô tả đặc điểm của đối tượng nghi vấn liên quan đến việc bé bị mất tích là thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác đen, người gầy, cao khoảng 1,7m.

Thông báo này còn đề nghị, ai có thông tin về bé gái thì liên hệ với thiếu tá Phan Văn Trường - Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh, kèm theo số điện thoại di động. Dưới thông báo này còn đóng dấu đỏ của Công an thị trấn và ký tên Thiếu tá Phan Văn Trường.

Sau khi thông báo bé gái mất tích như trên lan truyền trên mạng xã hội, Công an huyện Tân Thạnh đã xác minh và khẳng định, không có sự việc bé gái mất tích như thông báo, thông báo này là giả mạo. Ngoài ra, ông Phan Văn Trường cũng không còn là Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh mà đã được điều chuyển về công tác tại Công an huyện từ mấy năm nay.

