Sự thật về vụ cháu bé bị chấn thương ở Phú Thọ nghi do bạo hành

Trước đó, vào ngày 8/11, chị Hà Thị Th (SN 1981; thường trú tại khu Khuôn 1, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) đưa con riêng của mình là cháu Hà Đức B (SN 2017) và con nuôi là cháu Hà Thị T (SN 1998) đến nhà Nguyễn Chung Dũng (SN 1979, là chồng của chị Th nhưng 2 người đang ly thân) ở tại khu 8, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn để chơi.

Đến khoảng 23h00’ cùng ngày, Dũng và chị Th phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Dũng đã lấy chiếc then cửa bằng gỗ ném chị Th nhưng không trúng mà trúng vào cháu B và cháu T đang nằm ngủ trên giường. Cháu B bị thương ở vùng đầu, đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị; cháu T bị xước da phía trên đuôi lông mày trái.

Nguyễn Chung Dũng làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Giáp Lai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã tổ chức lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các vật chứng có liên quan. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, cháu Hà Đức B bị vỡ lún xương trán trái, tụ máu ngoài màng cứng. Hiện trường xảy ra vụ việc là nhà ở của Nguyễn Chung Dũng, thuộc khu 8, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 5 mẫu chất màu nâu (nghi là máu người), 1 đoạn gỗ (then cửa) dài 48 cm, đường kính 3 cm, một đầu được buộc 1 đoạn gỗ bằng dây kim loại.

Chiếc gậy gỗ thu giữ tại hiện trường vụ việc.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Sơn đã triệu tập Nguyễn Chung Dũng để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, khoảng 22h tối 8/11, chị Th và cháu T, cháu B đang nằm trên giường tại phòng khách của nhà Dũng. Do mâu muẫn về việc xây nhà nên Dũng đã cầm chiếc then cửa bằng gỗ ném về phía chị Th nhưng chị Th tránh được và chiếc then cửa đó bay trúng đầu cháu B gây chảy máu.

Được biết, chị Th từng có một đời chồng và sinh được cháu Hà Đức B. Năm 2020 chồng chị Th không may qua đời, sau đó chị Th kết hôn với Dũng. Trong quá trình chung sống, giữa 2 người đã phát sinh mẫu thuẫn nên chị Th bỏ về sống với mẹ đẻ ở khu Khuôn 1, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]