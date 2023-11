Sự thật về người phụ nữ đơn thân tên "Nguyễn Thị Kiều Trang"

Chiều 6-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Đối tượng Châu Hoàng Khang

Trước đó, ngày 11-10, công an nhận tin báo của anh P.M.H (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về việc bị đối tượng không rõ lai lịch lừa hơn 350 triệu đồng thông qua ứng dụng trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram với tên gọi "Phụ nữ đơn thân".

Sau xác minh, trinh sát xác định đối tượng nghi vấn là Châu Hoàng Khang (26 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Thời điểm phạm tội, Khang đang cư trú tại Campuchia.

Nắm được thông tin đối tượng sẽ từ Campuchia về Việt Nam, ngày 4-11, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ Khang khi tên này mới từ biên giới Campuchia về nhà ông bà nội tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, sau đó di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan Công an, Khang khai nhận khoảng tháng 6-2023, đối tượng qua Campuchia để làm việc cho 1 công ty chuyên hoạt động lừa đảo trên mạng.

Điện thoại và đồng hồ thông minh Châu Hoàng Khang chiếm đoạt của bị hại

Công ty này giao cho Khang 2 tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo đều có tên "Nguyễn Thị Kiều Trang" để dụ dỗ đàn ông ham "của lạ" vào tâm sự yêu đương và lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Bằng thủ đoạn như trên, đối tượng Châu Hoàng Khang đã lôi kéo được P.M.H và chiếm đoạt của người này số tiền 350 triệu đồng và nhiều vật phẩm đắt tiền như điện thoại di động, đồng hồ thông minh…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tìm kiếm những bị hại của hình thức lừa đảo tương tự để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

