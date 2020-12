Sự thật kinh hoàng phía sau những vụ cháy cướp đi sinh mạng cả một gia đình

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Năm 2020, hàng loạt vụ cháy nhà, cháy phòng trọ đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Đau lòng hơn khi các nạn nhân lại là thành viên trong cùng một gia đình. Khi vụ án được đưa ra ánh sáng, sự thật phía sau khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Cháy nhà ở quận 9, 5 người trong một gia đình tử vong ngày 27 Tết

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về nhà xác

Khoảng 3 giờ sáng 27 Tết (tức ngày 21/1), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) khiến 5 người trong một gia đình đã thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân gồm: Bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Lê Hoàng Thanh (SN 1980) và Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Anh Thanh và chị Tuyền ra đi để lại hai đứa con còn nhỏ dại. Trước ngày xảy ra vụ cháy, họ còn nói cười dặn dò hai đứa trẻ về quê ngoại ăn Tết phải ngoan, đợi 28 xong việc ba mẹ về. Vậy mà chỉ sau một đêm, họ nằm đó với hình hài chẳng còn nguyên vẹn. Hai đứa con thơ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi.

Hình ảnh căn nhà cấp 4 mà cả gia đình 5 người cùng sinh sống

Vào cuộc điều tra, Công an quận 9 và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM nhận thấy vụ cháy có dấu hiệu hình sự. Đến ngày 23/1, nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Hữu Phước (hay còn gọi là Hiền, SN 1982, ngụ phường Phước Long B, quận 9) đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an Phước thừa nhận, mình chính là người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy khiến 5 người trong gia đình bà Huệ tử vong. Đây chính là những người hàng xóm ở sát vách nhà Phước.

Về nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn độc, Phước khai, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, muốn mua lại căn nhà và mảnh đất nhưng không được gia đình đồng ý nên đã phóng hoả để hù dọa.

Khuya 21/1, Phước dùng xăng tẩm vào tấm giẻ rồi bật quẹt, châm lửa, ném chiếc khăn từ nhà mình qua chỗ dựng 4 chiếc xe máy ở nhà bà Huệ. Điều Phước không ngờ là tấm giẻ bắt lửa, gây cháy lớn khiến cả 5 người tử vong.

Gây án xong, Phước vẫn thản nhiên đi chợ, sinh hoạt bình thường như để chứng minh mình không phạm tội cho đến khi bị bắt giữ.

Cha tẩm xăng thiêu sống 2 con khiến 3 người tử vong

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình tử vong ở TP.HCM, thì 18 ngày sau, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế lại xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác, khiến 3 cha con thiệt mạng.

Hiện trường kinh hoàng vụ cháy làm 3 bố con tử vong

Rạng sáng 8/2, người dân phát hiện căn nhà của anh Phạm Bá Tân (36 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bốc cháy dữ dội nên báo cho lực lượng chức năng. Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an phát hiện thi thể anh Tân cùng 2 người con là Th. (10 tuổi), Tr. (3 tuổi) tại hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do anh Tân nghĩ quẩn sau khi mâu thuẫn với vợ nên đã sử dụng xăng phóng hỏa đốt nhà. Lực lượng công an cũng đã phát hiện một tờ giấy nghi là thư tuyệt mệnh do anh Tân để lại.

Anh trai phóng hỏa khiến 4 người trong gia đình em gái tử vong

Chưa đầy 1 tháng sau vụ hỏa hoạn đau lòng ở Thừa Thiên – Huế, vào đêm 15/3, tại gia đình ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến (ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Vụ cháy khiến ông Mười, bà Chiến cùng con trai út Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) thiệt mạng. Cháu ngoại ông Mười là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện sau 14 ngày điều trị.

Hiện trường vụ cháy

Hai ngày sau vụ cháy kinh hoàng, tối 17/3, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ hai nghi phạm gây án. Danh tính hai đối tượng là Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại huyện Khoái Châu, anh ruột bà Chiến) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Đến ngày 18/3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Doanh Việt và Lò Văn Hà để làm rõ hành vi "Giết người".

Đào Doanh Việt và Lò Văn Hà tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an Việt khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã rủ Hà mua xăng, phóng hoả nhà em gái.

Để thực hiện hành vi tội ác, Việt đã đi mua can nhựa ở TP Hà Nội, sau đó đi đón Hà ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi Hà đang làm thuê. Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên. Đến gần nửa đêm 15/3, Việt cùng Hà đến nhà em gái đổ xăng và phóng hỏa. Do vụ cháy lớn, lan nhanh giữa đêm khuya nên những người trong gia đình bà chiến không thể thoát ra ngoài.

Cháy phòng trọ, 3 cô cháu tử vong lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến 3 người tử vong và chân dung Phan Văn Quang (ảnh nhỏ)

Rạng sáng 12/6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy căn nhà trọ thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP.HCM) nên hô hoán, gọi lực lượng PCCC.

Do cửa phòng trọ khóa trong nên phải mất một lúc, người dân và lực lượng cứu hỏa mới phá được khóa đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và phỏng hô hấp nên cả 3 người trong phòng trọ đều tử vong. Các nạn nhân gồm: chị Đ.T.D (SN 1985) và hai người cháu của chị là Đ.V.Th (SN 2005), Đ.V.T (SN 2007) - cùng quê An Giang.

Chứng kiến cảnh phòng trọ bị cháy rụi, mẹ và 2 em chết cháy, em N.T.D.M (con gái chị D.) liên tục gọi tên mẹ. M. nắm chặt tay vào thanh sắt ở cửa phòng rồi bất ngờ ngồi gục xuống khóc nức nở. Thỉnh thoảng, M. lại lao vào bên trong phòng gào lên “Má ơi. Em ơi”. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người trong xóm trọ không kìm được nước mắt…

Em N.T.D.M. (con gái chị D.) khóc gào khi chỉ sau 1 đêm mẹ và hai em đã không còn

Qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã bắt được Phan Văn Quang (tự Chín cụt, SN 1965, quê Long An), đối tượng gây ra vụ phóng hỏa trên. Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ khẩn cấp Quang để điều tra về hành vi “giết người”.

Quang khai, do mâu thuẫn với chị Dứng trong việc buôn bán trái cây nên rạng sáng 12/6, Quang mang theo can nhựa 10 lít đến nhà trọ của chị D., sau đó rút xăng trong xe gắn máy ra.

Để xăng không tràn ra ngoài mà chảy vào phòng của chị Dứng, Quang hốt đất be thành bờ trước cửa phòng chị D. rồi đổ xăng vào châm lửa đốt. Lửa bùng phát bén vào người khiến đối tượng bị bỏng nhẹ. Quang rời khỏi hiện trường và trốn về Tiền Giang đến khi bị bắt.

