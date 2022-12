Sự hận thù mù quáng và 12 giờ truy bắt sát thủ máu lạnh

Hình ảnh Trần Thế Bảo thời điểm cơ quan chức năng thông báo truy bắt (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ án mạng bất ngờ

Tối 2-12, tại vùng quê Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mọi người cùng hướng theo trái bóng tròn của World Cup 2022. Cũng như nhiều người hâm mộ, ông Phan Văn Diện nhắn tin cho con trai Phan Ngọc Chánh nói tối nay sẽ ở nhà xem bóng đá. Thế nhưng khi hết ca làm việc trở về, anh Chánh ngạc nhiên vì thấy nhà mình tối om om. Đang ngạc nhiên vì không hiểu tại sao thì anh Chánh hoảng hốt phát hiện nhiều vệt máu ở sân nhà.

Đi một vòng quanh sân, anh bàng hoàng phát hiện cha mình cùng người họ hàng là Phan Văn Hưng nằm bất động trong vũng máu. Mặc dù 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên các bác sĩ kết luận là họ đã tử vong từ trước. Vụ việc ngay lập tức được báo lên cơ quan công an và trực tiếp Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, CAH Nghi Xuân cùng công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Ngay trong đêm, lực lượng tinh nhuệ nhất của Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt, đồng thời Phòng Kỹ thuật hình sự cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Diện tử vong bởi 11 vết đâm, trong khi anh Hưng bị tới 17 nhát dao.

Nhận định ban đầu được đưa ra, đây là vụ giết người cướp tài sản hoặc do mâu thuẫn cá nhân. Cũng không loại trừ giữa các nạn nhân có mẫu thuẫn với nhau từ trước dẫn đến sát hại nhau. Phán đoán thứ nhất ngay lập tức bị bác bỏ, bởi tất cả tài sản trong gia đình đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục soát. Giả thiết 2 nạn nhân mâu thuẫn cũng bị người thân phủ nhận, vì bình thường ông Diện và anh Hưng chưa từng to tiếng hay cãi vã.

Nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng cách hiện trường khoảng 1km để thu thập manh mối, song không mang lại kết quả khả quan. Một mũi khác tiến hành rà soát di biến động của các đối tượng có tiền sử tâm thần, ngáo đá trên địa bàn, nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. “Đối tượng sát hại 2 nạn nhân chỉ trong thời gian rất ngắn, nhà của nạn nhân lại tách biệt với hàng xóm nên hầu như không có nhân chứng, hung thủ cũng không để lại dấu vết, tất cả những thứ đó gây nhiều khó khăn trong quá trình phá án” - Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng CAH Nghi Xuân chia sẻ.

Camera bệnh viện ghi lại hình ảnh Trần Thế Bảo được băng bó vết thương

Cuộc truy bắt trong đêm

Giữa lúc bế tắc, các điều tra viên nhận được một thông tin rất quý báu. Người nhà của nạn nhân cho biết gần đây, ông Diện bị Trần Thế Bảo (trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) nhắn tin dọa giết. Bảo từng tán tỉnh, yêu đương con gái của ông Diện là chị Phan Thị T.A. Biết chuyện, ông Diện đã kịch liệt phản đối và gả cho người khác. Trước thông tin quan trọng này, Ban chuyên án nhận định Trần Thế Bảo là nghi phạm số 1 của vụ án.

Ngay trong đêm, một mũi trinh sát tiếp cận nhà riêng của Bảo nhưng anh ta rời đi từ nhiều giờ trước đó. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, quá trình rời khỏi địa bàn Trần Thế Bảo mặc áo phao màu đen, quần đen, mang theo ba lô đen và đi xe máy hiệu Wave mang BKS: 38N1-018.40.

Trích xuất camera an ninh, điều tra viên ghi nhận vào khoảng 21h30 cùng ngày, Bảo ghé vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà tại thị xã Hồng Lĩnh để băng bó vết thương rồi rời đi. Cùng với đó, Ban chuyên án đã phát thông báo truy tìm kèm hình ảnh đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người dân giúp đỡ lực lượng công an.

Đến 10h30 ngày 3-12, tức sau 12 giờ kể từ thời điểm lực lượng chức năng tiến hành truy lùng, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Trần Thế Bảo khi hắn đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà), cách địa điểm gây án khoảng 30km.

Bị bắt, Bảo thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ án mạng. Bảo khai, do trước đó bị ông Diện ngăn cản chuyện yêu đương với chị T.A nên gã thù hận và từng gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ giết ông Diện. Sự thù hằn của Bảo lên đến đỉnh điểm khi chị T.A đi lấy chồng.

Đêm 2-12, biết thời điểm này ông Diện thường ở nhà một mình nên Bảo lấy dao nhọn bỏ vào ba lô, mặc áo mưa rồi đi xe máy đến nhà ông. Khi đến đầu ngõ, Bảo bị đàn chó sủa ầm ĩ nên gã quay ra và đợi 30 phút sau mới trở lại. Lúc này, phát hiện ông Diện đang đứng một mình giữa sân, Bảo phóng thẳng xe vào rồi rút dao đâm liên tiếp nạn nhân nhiều nhát.

Nghe tiếng động lớn bên nhà chú ruột, anh Phan Văn Hưng ở bên cạnh bèn chạy qua. Tuy nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã bị Bảo dùng dao đâm gục. Khi thấy hai nạn nhân bất động, Bảo đã ngắt cầu dao điện lưới rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, gã vứt áo mưa dính máu để phi tang, sau đó đi xe máy ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công an bắt giữ, đưa Trần Thế Bảo về trụ sở

Trong quá trình gây án, do nạn nhân chống cự nên tay trái của Bảo cũng bị thương. Vì vậy đến địa phận thị xã Hồng Lĩnh, gã vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà băng bó vết thương và bị camera an ninh ghi lại. Rời bệnh viện, Bảo chợt nhớ đến một người bạn ở huyện Lộc Hà nên quyết định đến đây xin tá túc qua đêm.

Tại nhà bạn, Bảo nói mình bị ngã xe nên bị thương ở tay. Sau đó, do hối hận về hành vi của mình, gã nhắn tin cho một người bạn khác kể chuyện vừa gây ra án mạng và được người này khuyên ra đầu thú. Trưa hôm sau, khi chưa kịp làm theo lời khuyên thì gã đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận chỉ muốn giết một mình ông Diện, việc nạn nhân Hưng xuất hiện là nằm ngoài dự tính và việc hắn ra tay là chỉ để... bịt đầu mối.

