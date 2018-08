Siêu lừa Hà "sứt" và những phi vụ “để đời”

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 15:00 PM (GMT+7)

Là một đối tượng có "thành tích" dày đặc với hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hà "sứt" được mệnh danh là "siêu lừa" với đủ các chiêu trò, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Dường như, việc lừa đảo với nữ quái này đã ăn sâu vào máu, khiến ả có thể lừa ở mọi nơi, mọi lúc. Thậm chí, theo một số nạn nhân kể lại, đã có lúc Hà lừa cả một bữa ăn...

Nỗi sợ của các cửa hàng công nghệ

Hà "sứt" tên thật là Dương Thúy Hà (30 tuổi, trú tại số 1B, ngõ 189/1 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), từng có một tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Năm 2016, Hà "sứt" ra tù và bắt đầu cặp kè với đối tượng Vũ Anh Tú (29 tuổi, trú tại 26A khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vô công rỗi nghề, để có tiền đổ vào những cuộc chơi thác loạn, Hà "sứt" đã thể hiện khả năng của mình thông qua các kế hoạch lừa đảo.

Đối tượng Dương Thúy Hà.

Với những kế hoạch tinh vi, khiến bị hại không nghĩ mình đang bị lừa, Hà "sứt" và người tình đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh đồng hồ, thời trang cao cấp và các cửa hàng bán đồ công nghệ đắt tiền như điện thoại, máy tính, máy ảnh...

Vụ việc mới đây nhất xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 25-7-2018, do hết tiền tiêu xài nên Hà "sứt" đã nghĩ tới việc lừa đảo một cửa hàng công nghệ.

Theo đó, Hà đã gọi điện tới cửa hàng D.W, nằm trên địa bàn phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), yêu cầu nhân viên cửa hàng mang đến cổng Bệnh viện Mắt Trung ương cho mình một máy tính Macbook, một điện thoại di động Iphone X, một thiết bị phát wifi và một sạc Ipad với tổng giá trị đơn hàng là hơn 60 triệu đồng.

Nhận được đơn hàng giá trị cao này, chỉ một tiếng sau đó, nhân viên của cửa hàng D.W đã mang toàn bộ các sản phẩm mà Hà "sứt" đặt đến đợi ở địa chỉ 85 Bà Triệu. Tại đây, khi nhận hàng, Hà "sứt" đã yêu cầu nhân viên cửa hàng cho xem hàng trước, giả vờ mua hàng như thật đến mức nhân viên của cửa hàng này không một chút nghi ngờ.

Trong quá trình xem hàng, Hà "sứt" còn hỏi han vô cùng kĩ lưỡng về thông số, việc bảo hành, chế độ đổi trả nên không ai nghĩ đây lại là một kẻ lừa đảo. Sau đó, Hà bảo cậu nhân viên giao hàng đứng đợi để mình vào bệnh viện lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng lại không ngờ rằng, vị khách "sộp" tưởng chừng rất tử tế này lại biến mất ngay sau đó.

Sau khi lừa được nhân viên bán hàng, Hà đã trốn bằng đường cổng sau của Bệnh viện Mắt Trung ương, lối ra phía đường Bùi Thị Xuân. Hà nhanh chóng lên chiếc xe taxi mà Vũ Anh Tú, người tình của "siêu lừa" đang chờ sẵn. Cả hai yêu cầu lái xe chở về khách sạn nằm trên phố Lê Văn Hưu (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Về phần nhân viên cửa hàng đang đứng đợi Hà ở cổng, do gọi điện không bắt máy, nghi ngờ mình đã bị lừa đảo, người này vội vàng trở về cửa hàng và tìm tung tích của những sản phẩm công nghệ hệ thống định vị của điện thoại.

Tang vật của vụ án.

Sau khi biết địa điểm mà tín hiệu báo về nằm tại một khách sạn trên phố Lê Văn Hưu, chủ cửa hàng D.W đã lập tức trình báo Công an phường Tràng Tiền và trực tiếp đến khách sạn nơi Hà "sứt" cùng người tình đang ở, mục đích để đòi lại tài sản, hoặc yêu cầu Hà trả tiền hàng.

Nhận được tin báo từ cửa hàng này, Công an phường Tràng Tiền đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm xuống địa bàn để nắm bắt thông tin, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở đấu tranh làm rõ. Qua đấu tranh lấy lời khai, bước đầu Hà "sứt" khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo đó, Hà "sứt" đã có 1 tiền án tội "Trộm cắp tài sản". Kể từ khi ra tù năm 2016, Hà không trở về nhà mà cặp kè với Vũ Anh Tú. Hai đối tượng này chủ yếu thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở. Trong thời gian này, để có tiền ăn chơi và thuê phòng, Hà "sứt" đã lên kế hoạch và thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tinh vi, với thủ đoạn khó lường. Trong đó có một vụ việc xảy ra vào tháng 3-2018, đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt 4 chiếc đồng hồ, 5 lọ nước hoa và một chiếc túi xách.

Sau khi làm rõ hành vi của đối tượng "siêu lừa" này, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ toàn bộ số tài sản mà Hà "sứt" đã lừa của cửa hàng D.W để tiến hành làm thủ tục trao trả lại cho bị hại.

Ăn quỵt cả hai bát phở

Sau khi thông tin về "siêu lừa" Hà "sứt" bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ, nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng này. Trong số các nạn nhân đó, có những người từng bị Hà lừa gạt nhiều lần, cũng có người bị thủ đoạn của nữ quái này qua mắt tới mức còn tưởng đây là một đại gia lắm tiền.

Theo chị T., chủ một khách sạn trên đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm) cho biết, chị từng gặp Hà "sứt" và người tình 3 lần vào khoảng đầu năm 2017. Hai đối tượng này đã vào khách sạn của chị T. để thuê nhà nhiều lần và mặc dù đã cảnh giác với những chiêu trò của Hà nhưng chị này vẫn bị lừa một cách kì lạ.

Chị T. cũng cho biết thêm, trong lần đầu gặp mặt, khi Hà "sứt" và người tình vào thuê phòng khách sạn, đối tượng này tỏ ra rất sởi lởi, sẵn tiền. Hà đã chủ động bắt chuyện làm quen với các nhân viên trong khách sạn và tỏ ra khá thân thiết.

Khi chị T. yêu cầu đặt cọc tiền phòng, Hà "sứt" đã rút tiền ra đặt ngay, khiến chị T. và nhiều người tin rằng đây là một vị khách thực sự. Chị T. còn nhớ, lúc đó Hà không mang theo giấy tờ tùy thân mà đưa ra một thẻ sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền cùng một thẻ xe bus mang tên Nguyễn D.L.

Nghĩ rằng giấy tờ Hà "sứt" cung cấp là thật, nhân viên khách sạn đã đồng ý và cho kẻ "siêu lừa" cùng người tình thuê phòng. Lần thứ hai khi cặp đôi này quay lại khách sạn thuê phòng, theo quy định thì 12 giờ trưa hôm sau khách phải trả phòng. Tuy nhiên, đến lúc thanh toán tiền, Hà "sứt" nói không có tiền mặt nên đi ra ngoài rút tiền.

Đến tận 19 giờ tối ngày hôm ấy, không thấy Hà quay lại và cũng không thể liên lạc qua điện thoại, chị T. đã yêu cầu Tú phải trả phòng và chịu trách nhiệm thanh toán. Thế nhưng, đối tượng này cho biết mình không có tiền, khách sạn đành phải giữ đồ đạc của cả hai lại để làm tin và yêu cầu Tú trả phòng rồi rời khách sạn.

Đối tượng Vũ Anh Tú.

"Ngay hôm sau, tôi thấy hai người này đi với nhau nên đã giữ lại để yêu cầu trả tiền phòng còn thiếu và trả lại đồ đạc cho họ. Thế nhưng, cả hai đều rất trơ tráo, mặc dù nợ tiền phòng của mình nhưng lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không nghĩ Tú là người ở gần nhà bố mẹ đẻ của tôi thì tôi đã đi báo Công an, không bao giờ cho nợ tiền phòng như thế", chị T. bức xúc cho biết.

Độ trơ của hai đối tượng này quả thực khiến nhiều người ngỡ ngàng khi Hà "sứt" và Tú lại dắt nhau quay lại khách sạn của chị T. thuê phòng lần thứ 3. Chị T. cho biết, hai đối tượng này đi taxi đến khách sạn, lấy cớ không mang theo tiền mặt nên đã vay tiền nhân viên để trả tiền taxi, hẹn hôm sau trả lại.

Sau khi nhận phòng, Hà "sứt" xuống dưới sảnh nhờ bảo vệ khách sạn mua hộ hai bát phở. Nhưng sau đó, Hà không chịu trả tiền cho người bảo vệ này với lí do là đã đưa tiền rồi. Trưa ngày hôm sau, Hà "sứt" lại giở bài không mang tiền mặt với ý định quỵt tiền phòng. Do đã có "kinh nghiệm" trong những lần trước, chị T. đã yêu cầu nhân viên đuổi hai kẻ lừa đảo đi và giữ lại đồ, khi nào hai đối tượng trả xong nợ thì mới hoàn trả đồ đạc.

Bị đuổi đi, Hà "sứt" cùng người tình tiếp tục thuê phòng tại một khách sạn cách khách sạn của nhà chị T. khoảng 100m. Sau đó, chị T. có gặp đòi tiền thì bị Hà "sứt" chửi bới, dọa đánh. Chị T. cho biết, do khả năng diễn xuất tốt nên bạn chị này cũng suýt thành nạn nhân. "Thấy đối tượng này mua bán thoải mái, vung tiền không suy nghĩ nên bạn tôi còn nhờ Hà mua hàng đầu năm lấy may. Nhưng sau đó khi đối tượng giở trò, do được cảnh báo nên bạn tôi không bị lừa", chị T. kể.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ vì vụ việc nói trên, Hà "sứt" đã được thả tại ngoại theo luật quy định với đối tượng vừa sinh con. Do sự ranh ma, liều lĩnh và sẵn sàng gây án của đối tượng này, CQĐT cũng đã đưa ra cảnh báo với người dân nên đề phòng trước những thủ đoạn tinh vi của Hà "sứt".