Sau "sốt" đất, người mất nhà, kẻ vào tù

Ngày 25/2, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết tiếp tục điều tra đối tượng liên quan trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan việc mua bán đất xảy ra trên địa bàn vào tháng 11/2022.

Trước đó vào ngày 6/1/2023, Công an huyện Gio Linh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Quang Tân (cùng SN 1987, trú thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh) do có hành vi phạm vào tội trên. Trên cơ sở điều tra, Công an Gio Linh xác định 2 đối tượng này được ông Nguyễn Đức Sáu (SN 1988, trú khu phố 4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) nhờ đòi lại tiền đặt cọc mua đất từ chủ đất là anh Lê Quang Phúc (SN 2001, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Cụ thể, năm 2022, ông Sáu mua một lô đất của anh Phúc ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) với giá hơn 370 triệu đồng. Hai bên làm hợp đồng, ông Sáu đặt cọc tiền với thỏa thuận đến thời điểm công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bên bán không hoàn thành, chậm trễ về giấy tờ thì bắt buộc phải bồi thường tiền đặt cọc gấp đôi. Ngặt nỗi, lô đất này đang đợi tách thửa, đến hẹn vẫn chưa xong giấy tờ dẫn đến vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, 2 bên sau đó thống nhất gia hạn thêm 20 ngày. Song, sau thời gian này, anh Phúc vẫn chưa làm xong giấy tờ lô đất. Do không rành thị trường BĐS, quyết định đầu tư kinh doanh theo kiểu “thấy người ta ăn, vác chăn làm rớ” nên khi đã lần thứ 2 đến hẹn vẫn chưa thấy bên bán thực hiện theo đúng hợp đồng, cùng với đó cơn sốt đất lúc này tại Quảng Trị đang lắng xuống nên ông Sáu bắt đầu lo lắng.

Thực tế số tiền ông đặt cọc cho bên bán không nhiều, song đó là số tiền ông khó khăn lắm mới ki cóp, dành dụm được. Trong lúc quẫn trí vì xót tiền, ông Sáu tìm gặp Thành và Tân để nhờ đòi lấy lại số tiền đã đặt cọc kể trên. 2 thanh niên này sau đó đã sắm vai người mua đất, gọi điện cho anh Phúc để gặp, trao đổi việc mua bán. Sau khi đã “dụ” được thanh niên này đến nơi hẹn, cả 2 đối tượng lập tức tiếp cận, có hành vi đe dọa, uy hiếp buộc phải trả lại tiền nhận cọc...

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong năm 2022 liên quan đến việc môi giới, mua bán, chuyển nhượng đất đai. Trước đó, vào ngày 15/11/2022, đơn vị này đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1986, trú khu phố 2, phường Đông Lương, Đông Hà) do có hành vi phạm vào tội trên.

Cụ thể, trên cơ sở thực hiện việc kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Kim Huế (SN 1975, trú khu phố 5, phường 3, Đông Hà) tố giác Nguyễn Thị Ngọc Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Huế số tiền hơn 2 tỷ đồng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định Nguyễn Thị Ngọc Hà đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của bà Huế số tiền kể trên. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Hà còn bị bà Hồ Thị Hoàng (SN 1984, trú khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, Đông Hà) tố giác dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo lời khai của bị can này, do thấy nhiều người ăn ra làm nên từ việc đầu tư kinh doanh BĐS nên bản thân liều vay mượn số tiền lớn để làm ăn với mơ ước sẽ nhanh chóng giàu có. Ban đầu, Huế đầu tư theo kiểu “lướt sóng” và trúng đậm nhiều lô, vì thế ham hố đầu tư lớn hơn. Song vì cơn sốt đất đột ngột lắng xuống khiến Huế trở tay không kịp, nhiều lô đất đã xuống tiền bị kẹt không ra hàng được, bán rẻ cũng không ai mua. Do đó trong thời gian ngắn, đối tượng này đã vỡ nợ, làm liều bằng cách đưa ra thông tin gian dối để vay mượn của người khác đáo hạn và trả nợ tiền lãi ngân hàng.

Cơn sốt đất tung hoành ở Quảng Trị suốt 3 năm. Có thời điểm người người, nhà nhà buôn đất, đặc biệt bất kể đâu ở tỉnh lỵ nhỏ bé này đều nghe những câu chuyện, thông tin về đất, nhiều giáo viên, bác sĩ cũng dành phần lớn thời gian để buôn đất, “cò” đất… Qua cơn sốt đất là bài học đắt giá cho nhiều người.

