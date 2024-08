Sát thủ quay lại hiện trường hòng rình mò xóa dấu vết phi tang

Vụ án kinh hoàng

Chiều 13-10-2023, những người đánh cá đã phát hiện một số bộ phận thi thể người trôi dạt vào bờ sông Hồng. Nghi vấn về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an từ cấp thành phố đến địa phương được huy động, khẩn trương hướng về khu vực miếu Bản, thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Hình ảnh Tạ Duy Khanh nhờ lái xe taxi bê thùng xốp ra khỏi căn hộ chung cư

Nạn nhân được xác định là nữ giới, tuy nhiên cơ quan công an không tìm được giấy tờ tùy thân. Đặc biệt do thi thể không còn nguyên vẹn và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, nên những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân cũng rất mờ nhạt. Mở rộng hiện trường, các điều tra viên phát hiện tại mô đất ven bờ sông có các tảng đá xếp chồng lên nhau, phủ ngoài bằng một chiếc chăn. Tại đây có vết xi măng mới trộn đổ lên trên, từ mô đất bốc ra mùi khó ngửi. Tổ chức kiểm tra phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân được quấn trong một chiếc vỏ chăn. Trung tá Nguyễn Văn Tuyến - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự (CATP Hà Nội) đánh giá, hiện trường đã bị xáo trộn do thời gian gây án đã cách một vài ngày. Hơn nữa đây là khu vực đông dân cư qua lại, có nhiều thành phần như người làm nghề chài lưới, người câu cá, hoặc thanh niên đến đây tâm sự, hẹn hò. “Khi nhận tin báo và đến hiện trường thì trời sắp tối. Chúng tôi đã phải làm việc với tinh thần hết sức khẩn trương, khắc phục điều kiện, hoàn cảnh để tiếp tục tìm kiếm, mở rộng hiện trường nhằm phát hiện thêm dấu vết, vật chứng của vụ án” - Trung tá Nguyễn Văn Tuyến nhớ lại.

Kết thúc quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thông tin đến các tỉnh, thành phố trong cả nước để rà soát các thông báo mất tích, tìm người thân, nhưng không thu được kết quả. Lúc này, một số giả thiết và hướng điều tra được đặt ra. Trong đó không loại trừ khả năng nạn nhân là người nước ngoài. Đồng thời, các mũi trinh sát tiếp tục sàng lọc các đối tượng tình nghi, rà soát cung đường quanh hiện trường để tìm kiếm manh mối...

Đối tượng Tạ Duy Khanh

Truy tìm tung tích nạn nhân

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do mất máu cấp, hậu quả của các vết đâm ở vùng ngực. Từ đó có thể khẳng định đây là vụ án giết người. Hiện trường chỉ là nơi đối tượng phi tang, che giấu nhận dạng nạn nhân và hành vi phạm tội.

Cùng lúc này, qua phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), các cán bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự đã có thông tin ban đầu về nạn nhân. “Vân tay của tử thi và chỉ bản trên hệ thống dữ liệu Căn cước công dân cho thấy trùng hợp với chị H.Y.N. Quá trình thu mẫu tại hiện trường và thu mẫu trên thi thể nạn nhân, qua công tác giám định gen đã xác định được kiểu gen trùng với mẹ đẻ của nạn nhân có cùng hộ khẩu tại địa chỉ trên...” - Trung tá Nguyễn Văn Tuyến cho biết.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường

Căn cứ tài liệu điều tra, nạn nhân được khẳng định là chị H.Y.N (SN 2006) trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Thời điểm nạn nhân bị sát hại được xác định trong khoảng thời gian từ 2 - 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện vào ngày 13-10-2023. Từ đây, các mối quan hệ và lịch trình di chuyển của nạn nhân dần được xác minh, làm rõ.

Ngược thời gian trở về trước, chiều 10-10-2023, trinh sát thu thập được hình ảnh chị N xuất hiện cùng một người đàn ông tại sảnh một khu chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm. Hai người cùng lên một căn hộ tại đây, tuy nhiên sau nhiều giờ không thấy chị N trở ra. Còn người đàn ông sau đó rời khỏi căn hộ cùng với một người nữa và mang theo một thùng xốp. Cả 2 di chuyển đến khu vực hiện trường ở ven bờ sông Hồng. Khi người đàn ông này quay trở về nhà, chiếc thùng xốp cũng đã không còn.

Thượng tá Đặng Việt Quảng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) nhớ lại: “Rất lâu rồi ở Hà Nội mới xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hành vi phạm tội của đối tượng mang tính chất man rợ. Chúng tôi nhận định, đối tượng có quen biết với người bị hại và sau khi xuống tay với nạn nhân đã phân xác nhằm mục đích tiêu hủy chứng cứ”.

Phần thi thể còn lại của nạn nhân được quấn trong một chiếc chăn

Qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra nhận thấy sau ngày chị N mất tích (ngày 10-10), một đối tượng khả nghi thường xuất hiện và nhìn ngó về phía hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Đối tượng này có nhận dạng giống với người đàn ông xuất hiện tại sảnh chung cư cùng chị N. Chiếc xe đối tượng sử dụng đi đến hiện trường được xác định để tại hầm khu chung cư này.

Lật mặt kẻ thủ ác

Trung tá Nguyễn Quốc Đồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CAH Gia Lâm) kể lại, các mũi trinh sát đồng bộ điều tra, truy tìm nạn nhân, đối tượng và các dấu vết liên quan... Khi có thông tin về nạn nhân cũng là lúc các điều tra viên dựng được đối tượng nghi vấn. Theo đó, chị N từng tham gia một cuộc thi hoa hậu, có nhiều mối quan hệ xã hội nên đi nhiều nơi, nhiều bạn bè. Theo dấu những mối quan hệ đó, lực lượng công an đã sàng lọc và thấy nổi lên đối tượng gây án. Cùng lúc này, tra cứu thông tin chiếc xe máy để tại hầm chung cư, cơ quan điều tra xác định chủ xe là ông T.V.T, trú tại xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông T có 1 người con trai tên là Tạ Duy Khanh (SN 1985) hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định Khanh chính là người đàn ông đã xuất hiện cùng chị N tại sảnh chung cư nơi đối tượng này đang cư trú.

Từ các dữ liệu này, cơ quan điều tra xác định Khanh là đối tượng nghi vấn số 1. Căn hộ nơi Khanh ở nhiều khả năng là hiện trường chính của vụ án. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Khanh được tiến hành. Tại căn hộ chung cư, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một số dấu vết quan trọng... Thời điểm thực hiện lệnh khám xét, Khanh không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra tiếp tục xác định được đối tượng đã thuê xe máy di chuyển ra bến xe, đón xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Tối 14-10-2023, cơ quan công an đã bắt được Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở xã Đồng Thái. Thời điểm bắt giữ, Khanh định tự sát nhưng lực lượng công an đã kịp thời khống chế đưa đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, Khanh đã thú nhận tội ác do mình gây ra.

Chiều 10-10-2023, Khanh hẹn gặp chị N cùng đi ăn. Sau khi về căn hộ chung cư, do có mâu thuẫn nên Khanh ra tay sát hại nạn nhân rồi tìm cách xóa dấu vết. Khanh đã gọi điện đến tổng đài thuê taxi rồi yêu cầu lái xe lên nhà cùng bê thùng xốp bên trong đựng thi thể chị N đến khu vực Miếu Bản để phi tang. Sau khi gây án, Khanh đã nhiều lần quay lại hiện trường để tìm cách xóa dấu vết.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội khi đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về hành vi giết người. Việc khám phá thành công và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án của các lực lượng CATP Hà Nội đã tăng thêm sự răn đe với các loại tội phạm, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

