Sát hại người tình trong khách sạn rồi đến công an đầu thú

Thứ Năm, ngày 07/07/2022

Sau khi đâm chết cô gái tại khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM, Duy đã đến công an đầu thú.

Ngày 7-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lấy lời khai với Nguyễn Thanh Duy (30 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 6-7, Duy và chị BTNN (24 tuổi, quê Đồng Tháp) thuê khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân để nghỉ.

Do mâu thuẫn tình cảm, Duy đã dùng dao sát hại chị N. Sau khi gây án, nghi phạm đến Công an phường An Lạc đầu thú.

Công an quận Bình Tân sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ.

Hiện hồ sơ, đối tượng trong vụ án mạng đang được Công an quận Bình Tân bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn: https://plo.vn/sat-hai-nguoi-tinh-trong-khach-san-roi-den-cong-an-dau-thu-post687931.html