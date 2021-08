Tạm giữ hình sự nghi phạm sát hại bạn gái ngay tại phòng trọ

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 22:29 PM (GMT+7)

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phù Vân (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Hiện, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Văn Duân, HKTT tại huyện Duy Tiên, Hà Nam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nạn nhân là chị B.T.T. ( SN 1986), quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), là bạn gái sống chung với nghi phạm Duân.

Nghi phạm Bùi Văn Duân tại Cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 27/8, Công an xã Phù Vân nhận được tin báo của người dân về việc chị B.T. T. bị sát hại tại nhà trọ với nhiều vết đâm trên cơ thể. Nghi phạm sát hại chị T. là Bùi Văn Duân bạn trai của nạn nhân.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của nghi phạm Duân

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp với Công an TP Phủ Lý, Công an xã Phù Vân khẩn trương có mặt tại hiện trường. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nghi phạm Bùi Văn Duân vẫn đang ở tại hiện trường vụ án. Người này thừa nhận là hung thủ sát hại chị T.

Cơ quan Công an đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết thương tích do vật sắc nhọn gây ra, đồng thời lực lượng điều tra cũng đã thu được con dao được xác định là hung khí gây án ngay tại phòng trọ.

Bước đầu, nghi phạm Bùi Văn Duân khai nhận, anh ta và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai đến thuê trọ ở cùng nhau được một thời gian. Về nguyên nhân sát hại chị T, nghi phạm khai, 2 người xảy ra cãi vã, mâu thuẫn do ghen tuông.

Nguồn: https://cand.com.vn/Phap-luat/tam-giu-hinh-su-nghi-pham-sat-hai-ban-gai-ngay-tai-phong-tro-i626081/