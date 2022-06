Sập bẫy những "cán bộ" sở Tài nguyên và Môi trường, mất trắng hơn 15 tỉ đồng

Công an tỉnh Nghệ An đang ra thông báo tìm nạn nhận của một nhóm đối tượng chuyên giả danh cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 15-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây giả danh cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỉ đồng của 25 bị hại ở tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đầu năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện lợi dụng thị trường bất động sản đang sôi động trên địa bàn tỉnh đã giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch. Hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Lê Thanh Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm đối tượng này do Lê Thanh Hải (SN 1983), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh cầm đầu. Hải là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản; cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Trợ thủ đắc lực cho Hải trong đường dây này Lê Kiên Trung (SN 1979, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) và Trần Diễn Thương (SN 1976, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh). Thương là đối tượng có 2 tiền án về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người.

Các đối tượng giả danh cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng - Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian theo dõi, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng trên. Qua khám xét cơ quan công an tạm giữ gồm: 1 xe ôtô; 5 điện thoại di động; 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả; 1 đăng ký xe ôtô giả và nhiều giấy tờ liên quan. Cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan công an đã chứng minh được với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 cho đến nay, Lê Thanh Hải cùng các đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Hiện, công an thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

