Sang Việt Nam lấy vợ để trốn truy nã

Thứ Hai, ngày 27/06/2022 09:33 AM (GMT+7) Chia sẻ

Liên tiếp những chiến công truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Truy nã, truy tìm của Cục Cảnh sát hình sự áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn tại Việt Nam.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Truy nã, truy tìm (Phòng 10), Cục Cảnh sát hình sự kể lại, để bắt giữ được đối tượng truy nã Li Tei Qiang (SN 1985), quốc tịch Trung Quốc, tổ công tác rất vất vả khi theo dõi đối tượng từ miền Nam di chuyển ra Hà Nội.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc đã có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ sớm bắt giữ đối tượng Li Tei Qiang, vượt biên trốn sang Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 10 đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Li Tei Qiang. Từ hình ảnh đen trắng do phía bạn cung cấp, các trinh sát đã lần tìm đầu mối, chắp nối các thông tin liên quan đến đối tượng này.

Theo đó, từ năm 2018, Li Tei Qiang lấy người vợ Việt Nam, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Lập tức, tổ công tác đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh thông tin phát hiện, đối tượng lấy vợ nhưng không sinh sống và làm việc ở tỉnh Bạc Liêu, thường xuyên di chuyển ở nhiều nơi, các tỉnh giáp biên giới.

Đối tượng truy nã Li Tei Qiang và Vũ Quốc Dũng.

Các trinh sát rà soát các mối quan hệ của đối tượng, có nguồn tin Li Tei Qiang đã thay đổi lộ trình di chuyển ra một số tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh để tìm cách lẩn trốn sang Lào. Quyết không để đối tượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, các tổ công tác chia ra nhiều mũi để theo dõi hành trình đối tượng, phát hiện đối tượng đang có mặt ở Hà Nội. Tổ công tác của Phòng 10 phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm các địa điểm nghi vấn.

Sau 3 ngày kiên trì theo dõi, ngày 10/6, tổ công tác do Thượng tá Hoàng Thanh Bình trực tiếp chỉ đạo chia các mũi trinh sát xác định chính xác Li Tei Qiang đã xuất hiện tại một nhà nghỉ, trên địa bàn bàn phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội). Các vòng vây thắt chặt tại nhà nghỉ, khi thấy đối tượng có mặt tại đây, tổ công tác khẩn trương bắt giữ Li Tei Qiang. Ngày 13/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao đối tượng này cho Cảnh sát Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Phòng 10 tiếp tục được giao nhiệm vụ xác minh, truy bắt 2 đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Hàn Quốc Cho Sung Min (SN 1982) và Kim Young Jin (SN 1978) về hành vi lừa đảo có Lệnh truy nã quốc tế ngày 10/1/2022 của Ban Tổng Thư ký Interpol. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng phát hiện 2 đối tượng lẩn trốn di chuyển tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tổ công tác nhanh chóng vào TP. Hồ Chí Minh, tiến hành xác minh địa điểm bắt giữ Kim Young Jin.

Ngoài ra, từ nguồn tin, các trinh sát cũng phát hiện đối tượng truy nã thứ 2 Cho Sung Min lấy vợ người Việt Nam đang có mặt tại địa bàn phường An Phú, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), đã tiến hành bắt đối tượng này theo quy định của pháp luật. Được biết, sau khi gây án bỏ trốn sang Việt Nam, hai đối tượng này ít khi liên hệ với nhau nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện. Đầu tháng 6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị chức năng bàn giao 2 đối tượng truy nã này cho phía Hàn Quốc.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Thanh Bình không chỉ truy bắt các đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn sang Việt Nam, các trinh sát cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã khác. Đơn cử, ngày 5/6, các trinh sát Phòng 10 đã bắt Vũ Quốc Dũng (20 tuổi), bị truy nã về tội cướp tài sản.

Tài liệu của cơ quan Công an xác định, tối 5/5/2021, Dũng đang ở cửa hàng bán điện thoại thì bị một nhóm thanh niên phóng xe máy qua, ném chai bia vào quán. Bực tức vì bị trêu chọc và một số điện thoại bị hư hỏng, Dũng lấy thanh kiếm dài và cùng một người khác phóng xe máy đuổi theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Dũng đuổi kịp nhưng nhóm thanh niên bỏ xe máy lại, vượt cánh đồng bỏ trốn. Khi đó, Dũng đã mang xe máy quay lại cửa hàng rồi gọi điện cho nạn nhân đến lấy và yêu cầu xin lỗi. Khi họ không quay lại nhận, Dũng mang xe máy đi bán được vài trăm nghìn đồng. Nhóm thanh niên kia đã làm đơn trình báo đến Công an huyện An Lão. Đầu năm 2022, Dũng trốn khỏi địa phương sau khi bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Ngày 26/5, sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an huyện An Lão, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án bắt giữ và giao cho Phòng 10 làm chủ công. Tổ công tác của Phòng tập trung mọi nguồn lực và các biện pháp nghiệp vụ, chia thành hai mũi trinh sát lên đường, đồng thời dựng hàng trăm mối quan hệ của Dũng để lần manh mối…

Cuối tháng 5, trinh sát cơ sở báo về, Dũng đã xuất hiện ở địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác nhận định, Dũng không dựa vào các mối quan hệ có sẵn để ở nhờ, có thể anh ta sẽ phải làm thuê để kiếm tiền mưu sinh. Các nhà hàng, quán ăn, là mục tiêu số một để truy tìm.

Tại một quán bia ở ngõ Đại Đồng, quận Hoàng Mai, tổ công tác phát hiện nam thanh niên có ngoại hình giống Dũng đang làm thuê ở đây. Tại đây, khi đưa hình ảnh cho chủ quán, đã xác định Dũng có làm việc tại quán nhưng làm 3 buổi đã nghỉ việc. Nhận định Dũng vẫn lang thang quanh khu vực này, ban chuyên án bố trí lực lượng tiếp tục theo dõi.

Khoảng 10h ngày 5/6, tổ phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang dọc ngõ Đại Đồng tìm việc làm. Sau vài bước tiếp cận kiểm tra, xác định là Dũng, tổ công tác tiến hành áp sát hai bên, hai trinh sát còn lại khoá đầu đuôi bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, đối tượng lấy tên giả là Tùng, quê Hưng Yên, để đi xin việc làm. Dũng không ở cố định một nơi, thường lưu trú ở khách sạn, nhà trọ nhưng không quá 3 ngày một chỗ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/sang-viet-nam-lay-vo-de-tron-truy-na-i658338/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/sang-viet-nam-lay-vo-de-tron-truy-na-i658338/