Rùng mình với lý do hung thủ "truy cùng giết tận" 3 bà cháu ở Bình Dương

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX hỏi vì sao bị cáo truy sát nạn nhân đến cùng, Luận cho rằng mình bị “say máu” và cứ tiếp tục giết người...

Thảm án 3 người chết ở Bình Dương Sự kiện:

Trưa 12/11, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với với cáo Trần Trọng Luận, 34 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về tội Giết người, Cướp tài sản và tuyên phạt Luận mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát cho biết, đây là vụ xét xử đầu tiên VKSND tỉnh Bình Dương tiến hành số hóa hồ sơ vụ án để phục vụ quá trình xét xử.

Đây cũng là phiên tòa rút kinh nghiệm 2 cấp nên rất nhiều cán bộ của cơ quan tòa án, VKS và công an cũng có mặt để theo dõi quá trình xét xử.

Quang cảnh phiên toà.

Các nạn nhân bị Luận sát hại gồm: Đào Thị Thu C. (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nh. (17 tuổi, là con gái bà C.) và Nguyễn Thị Bảo Tr. (8 tuổi, cháu ngoại của bà C.).

Trần Trọng Luận thực hiện hành vi điên rồ của mình vào đêm 24/4/2019, bằng cách cắt mái tôn đột nhập vào nhà bà C., nhưng bị phát hiện tri hô.

Người thân nạn nhân yêu cầu toà án phải xử bị cáo với tội danh thích đáng.

Để che giấu hành vi của mình, Luận đã ra tay sát hại bằng “đồ nghề” thủ sẵn trong người như mã tấu, dao, vít tự chế bằng kim loại để cắt cổ, đâm, chém hết sức dã man các nạn nhân.

Ra tay xong, Luận về nhà rồi vào phòng riêng uống khoảng 40 viên thuốc panadol để tự tử nhưng không chết. Tại phiên tòa, Luận khai nhận từng nghiện ma túy và ham mê cờ bạc.

Vì thua cờ bạc nên Luận nảy sinh ý định đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Khi HĐXX hỏi về hành vi man rợ của mình, Luận trả lời “không biết nói gì”.

Khi được hỏi vì sao cố sát giết người, Luận nói rằng thời điểm trên bản thân “say máu”. Chủ toạ phiên toà hỏi lại bị cáo định nghĩa “say máu” là như thế nào thì Luận nói “say máu” thì thấy là giết thôi.

Sau phần xét hỏi, HĐXX nghị án và đưa ra mức án cao nhất là tử hình đối với tội danh Giết người và 6 năm tù đối với với tội danh Cướp tài sản.

Trần Trọng Luận khai "say máu" khi đã giết được 1 người nên tiếp tục tấn công người khác.

Ngoài ra, bị cáo Trần Trọng Luận phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gồm: 102,2 triệu đồng chi phí mai táng và bồi thường tổn hại về tinh thần cho mỗi bị hại là 149 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền mà bị cáo Trần Trọng Luận phải đền bù cho gia đình bị hại là 549 triệu đồng. Khi HĐXX cho nói lời cuối cùng, bị cáo Luận nói “hối hận” và xin “chia buồn” với gia đình nạn nhân.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/rung-minh-voi-ly-do-hung-thu-truy-cung-giet-tan-3-ba-chau-o-binh-duon...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/rung-minh-voi-ly-do-hung-thu-truy-cung-giet-tan-3-ba-chau-o-binh-duong-a456052.html