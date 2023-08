Rủ nhau trộm gà, cuỗm luôn xe SH

Ngày 21/8, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Hoàng Phúc (SN 1990, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trịnh Hoàng Phúc tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Tam Bình tiếp nhận tin báo của người dân ở xã Mỹ Lộc về việc bị mất trộm xe SH biển số: 64E1-545.75. Cơ quan điều tra xác định Phúc cùng với Trần Phú (SN 1994) và Tô Tâm Tùng (SN 2005, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) là thủ phạm thực hiện vụ trộm.

Công an huyện Tam Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Phúc đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp. Phú và Tùng đã bị Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) tạm giữ để điều tra trong một vụ trộm cắp tài sản khác.

Phúc khai nhận đã hẹn với Phú và Tùng gặp nhau tại khu vực cầu Cần Thơ để sang tỉnh Vĩnh Long trộm gà. Trên đường đi đến xã Mỹ Lộc, cả nhóm phát hiện xe SH của người dân nên lấy trộm và mang bán được 30 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]