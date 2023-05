Bắt đối tượng dùng dao khống chế nữ chủ nhà, cướp xe SH

Đối tượng Lĩnh bị bắt giữ sau 13 giờ gây án

Ngày 17/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Bá Lĩnh (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, sáng ngày 16/5, đối tượng Lĩnh đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, núp dưới sào phơi đồ trước nhà chị P. (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Khi thấy chị P. thì Lĩnh bất ngờ áp sát, dùng dao kề vào cổ, khống chế chị P. đưa vào nhà rồi dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng, trói tay chân của chị P. để cướp tài sản gồm 1 xe mô tô hiệu Honda SH, 1 điện thoại di động và 7.500.000 đồng. Sau khi gây án, Lĩnh tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã triển khai lực lượng truy xét, bắt giữ được đối tượng Lĩnh sau 13 giờ gây án và di lý đối tượng về để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua làm việc, đối tượng Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ điểm lực lượng chức năng thu hồi toàn bộ tài sản mà Lĩnh chiếm đoạt của chị P.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-oi-tuong-dung-dao-khong-che-nu-chu-nha-cuop-xe-sh-a608183.html