Rủ người yêu nhí đi nhậu rồi về nhà nghỉ "âu yếm" suốt đêm, thanh niên vướng lao lý

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 17:22 PM (GMT+7)

Sau khi uống rượu, Kiệt cùng người yêu nhí đến thuê phòng trọ và quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.

Kiệt tại cơ quan công an.

Ngày 19/11, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tiếp nhận tin báo tố giác về việc một bé gái tên T.K (13 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bị đối tượng Kiệt xâm hại, Công an thị xã Bình Minh đã xác minh và đưa nghi phạm Kiệt về cơ quan làm việc.

Bước đầu, Kiệt khai nhận, vào khoảng giữa năm 2018, Kiệt quen biết em K. qua mạng xã hội. Sau đó, cả 2 thường xuyên liên lạc với nhau và nảy sinh tình cảm nam nữ. Vào tối 24/8, sau khi đi chơi và uống rượu với một số người bạn, Kiệt cùng em K. đến thuê phòng trọ tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh để nghỉ đêm. Tại đây, Kiệt đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em K. Sau đó, gia đình em K. phát hiện sự việc, trình báo Công an.

Tại thời điểm xảy ra giao cấu, em K chỉ 13 tuổi 9 tháng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/ru-be-gai-di-nhau-roi-ve-nha-nghi-au-yem-suot-dem-thanh-nien-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/ru-be-gai-di-nhau-roi-ve-nha-nghi-au-yem-suot-dem-thanh-nien-vuong-lao-ly-1033663.html