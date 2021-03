Rơi vào ổ cướp vì thói quen bắt xe khách dọc đường

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 16:05 PM (GMT+7)

Ngụy trang như một xe khách 16 chỗ chạy liên tỉnh, nhóm đối tượng lừa khách lên xe rồi đe dọa để trấn lột tài sản, tiền bạc của khách.

Nhóm đối tượng ngụy trang ô tô như xe khách chạy liên tỉnh để lừa khách lên xe rồi đe dọa, trấn lột tài sản

Nhiều người có thói quen bắt xe khách dọc đường bị trấn lột, song ngại phiền hà nên không trình báo công an.

Lừa khách lên xe rồi trấn lột

Hơn 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, anh L.V.T. (SN 1998) và anh Đ.V.T. (SN 1997, đều ở Thanh Hóa) vẫn chưa hết hoảng hốt khi nhớ lại những gì đã diễn ra. Hôm đó là sáng 22/2, hai anh ra ven đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh bắt ô tô khách loại 16 chỗ, loại xe Ford Transit để đi lên Vĩnh Phúc.

Do bắt xe giữa đường nên hai anh L.V.T. và Đ.V.T. đều không nhớ rõ biển số xe. Khi lên xe chỉ có lái và phụ xe, phụ xe nói với hai anh muốn đi Vĩnh Phúc thì sẽ chuyển sang xe khách Ford Transit mang BKS 29B-183.91, đỗ đón đợi khách từ trước ở ngã ba lối rẽ Ninh Hiệp.

Đến khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), anh L.V.T. và Đ.V.T. chuyển từ chiếc xe khách ban đầu lên xe Ford Transit mang BKS 29B-183.91 đã đợi sẵn. Lúc này, trên xe chỉ có hai thanh niên, một lái xe và một phụ xe, khoảng 30 tuổi, mặc áo phông tối màu, đeo khẩu trang.

Phụ xe đòi tiền xe giá 3 triệu đồng cho hai người đi. Giật bắn người với mức giá “cắt cổ”, anh L.V.T. và anh Đ.V.T. nói không có tiền thì bị phụ xe và lái xe chửi bới, đe dọa. Anh L.V.T. và Đ.V.T sợ hãi xin xuống xe, thì lái và phụ xe nói nếu không trả tiền sẽ gọi người đến đánh đập.

Sau đó, lái xe BKS 29B -183.91 điều khiển xe theo hướng qua cầu Phù Đổng, rẽ xuống đường Nguyễn Văn Linh (QL5) rồi đi lòng vòng. Dọc đường đi, phụ xe tiếp tục đòi thu tiền. Hai anh L.V.T. và Đ.V.T. đưa cho phụ xe 250 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi xe ô tô đến cầu vượt đường QL5 hướng Hà Nội - Bắc Ninh, phụ xe đã trấn lột một điện thoại OPPO Reno 4 của anh L.V.T. trị giá 8,6 triệu đồng rồi đuổi hai anh xuống xe, đưa cho anh L.V.T. 200 nghìn đồng để các anh tự gọi xe đi tiếp.

Hoảng sợ, ngay sau khi xuống khỏi chuyến xe trấn lột, hai anh L.V.T. và Đ.V.T. đã tìm đến Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên, TP Hà Nội) trình báo.

Hai ngày trước đó (ngày 20/2), Công an phường Cự Khối, quận Long Biên cũng tiếp nhận đơn trình báo của anh P.V.H. (SN 1994, ở tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị lừa lên xe khách rồi cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Theo trình báo của anh P.V.H, vào trưa 20/2, anh H. ra ven cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bắt xe ô tô khách 16 chỗ loại xe Ford Transit, màu ghi bạc, không nhớ biển số để đi về bến xe Nước Ngầm. Nhưng khi đến đoạn gần cầu Phù Đổng, anh H. bị chuyển sang xe khác, cũng là xe 16 chỗ loại xe Ford Transit, màu ghi bạc.

Chiếc xe thứ hai cũng chỉ có lái xe và phụ xe chở anh H. đi lòng vòng. Khi ra đến cầu vượt QL5 hướng đi Hải Phòng, phụ xe và lái xe cũng đe dọa, đòi anh H. số tiền 5 triệu đồng. Anh H. sợ hãi nói không có tiền và xin xuống, nhưng phụ xe và lái xe bắt anh gọi điện về nhà để người nhà chuyển tiền. Anh H. phải làm theo, nhưng không gọi được cho người nhà. Lập tức, lái xe và phụ xe đã đe dọa và cưỡng đoạt của anh H. số tiền 800 nghìn đồng và một điện thoại iPhone 6s.

Khi đến chân cầu vượt Thanh Trì thuộc phường Cự Khối thì phụ xe đuổi anh H. xuống xe và cũng đưa lại cho anh H. 200 nghìn đồng để có thể bắt xe đi tiếp.

Hoạt động liên tỉnh

Hung khí và tang vật

Đại úy Trần Hải Long, cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Công an quận đã chỉ đạo ngay lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc.

Quá trình thu thập thông tin, cảnh sát phát hiện tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội; Hà Nội - Hải Phòng, có một số người là khách đi đường cũng từng bị cướp tài sản như các trưởng hợp nêu trên. Tuy nhiên, nhiều người sợ phiền hà nên không làm đơn trình báo công an.

“Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe ô tô đăng kí hoạt động như xe khách, hoạt động liên tỉnh, rồi đặt biển trên kính xe như Điện Biên, Mỹ Đình, Yên Bái, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng… nhưng bản chất chỉ lừa khách lên xe để cướp tiền, tài sản rồi đẩy khách xuống đường. Các đối tượng này lợi dụng người dân các tỉnh đi làm xa, không biết đường, có thói quen ra đường vẫy xe, nên đã mời chào lên xe rồi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản”, Đại úy Long cho hay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h30 ngày 23/2, Công an quận Long Biên phát hiện tại khu vực xã Cổ Bi, Gia Lâm có hai xe ôtô 16 chỗ loại xe Ford Transit, màu ghi bạc BKS: 29 B-183.91 và 29 B-312.53 cùng bốn nam thanh niên có có đặc điểm nhận dạng giống đặc điểm của đối tượng nghi vấn.

Ổ cướp gồm 4 đối tượng đã bị công an quận Long Biên bắt giữ

Bốn đối tượng nghi vấn là: Trần Văn Nam (SN 1989), Vũ Hải Nam (SN 1989), Trần Đình Khánh (SN 1983) và Trần Văn Quang (SN 1983), tất cả cùng trú tại Hải Dương.

Tại cơ quan công an, cả bốn đối tượng khai làm nghề vận chuyển xe khách tuyến Lạng Sơn - Bắc Giang - Hà Nội; thường ngày thuê phòng trọ tại thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm ăn ở, sinh hoạt. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc nhau thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản và phân công cùng thực hiện.

Theo đó, Trần Văn Nam và Vũ Hải Nam phụ trách xe BKS 29B - 183.91, Trần Văn Quang và Trần Đình Khánh phụ trách xe BKS 29B - 312.53. Hai chiếc xe này để biển về các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Hà Đông, Yên Nghĩa, chạy lòng vòng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Hải Phòng, QL5... vị trí đầu Hà Nội để lừa khách lên xe rồi cướp tài sản.

Để phòng ngừa bị lộ, các đối tượng dùng thủ đoạn đi lòng vòng, cho khách đổi xe. Thường nhóm đối tượng đòi tiền xe cao gấp 10 - 20 lần thực tế, đe dọa, chửi bới, cưỡng đoạt tiền, tài sản của khách rồi đuổi khách xuống xe giữa chừng. Các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn này.

Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã thu giữ 13 điện thoại di động các loại, một con dao dạng kiếm; hai xe ôtô 16 chỗ, BKS: 29B - 183.91 và 29B - 312.53; hơn 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân, giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau.

Đại úy Trần Hải Long cho biết, hiện Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự và đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can. Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại của vụ án đến trình báo theo quy định của pháp luật.

Đại úy Trần Hải Long cho biết, quá trình điều tra vụ án, cảnh sát gặp không ít khó khăn, do các đối tượng sử dụng xe hợp đồng nhưng lại hoạt động như xe khách liên tỉnh. Các đối tượng lợi dụng việc người dân vẫn có thói quen bắt xe khách dọc đường để lừa khách lên xe, chở lòng vòng rồi trấn lột. “Vì vậy, người dân phải cảnh giác đề phòng, vào bến xe để lên xe đúng lộ trình, vừa đảm bảo quyền lợi cho mình vừa không tạo cơ hội cho những đối tượng xấu hành động”, Đại úy Long khuyến cáo.

