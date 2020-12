Ra toà lần thứ 2, con nuôi Đường Nhuệ nhận mức án cao gấp đôi

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 20:41 PM (GMT+7)

Sau khi bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù, Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường "Nhuệ") kháng cáo vì cho rằng bản án tuyên "quá nặng", song tại lần xét xử thứ hai, Tiến đã bị tuyên 3 năm tù.

Ngày 24-12, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "trắng" - 25 tuổi, con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ") và 13 bị cáo khác phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, bị cáo Bùi Mạnh Tiến lĩnh mức án 3 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích" thay vì mức 1 năm 6 tháng tù giam như bản án tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất.

12 bị cáo khác lãnh mức án từ 1 năm 3 tháng cho đến 2 năm 9 tháng tù. Riêng bị cáo Phạm Anh Phi bị tuyên mức 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 2 năm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 26-9-2019, TAND huyện Đông Hưng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tội "Cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Bùi Mạnh Tiến cùng 13 bị cáo khác có liên quan.

Khi đó, con nuôi Đường "Nhuệ" bị tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Các bị cáo khác lần lượt bị tuyên mức án từ 1 năm 9 tháng tù giam đến 1 năm tù cho hưởng án treo.

Nhiều bị cáo sau đó kháng cáo cho rằng bản án tuyên "quá nặng" nên đến ngày 6-5-2020, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án.

Tại phiên phúc thẩm, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình và hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình cho rằng hồ sơ, chứng cứ trong vụ việc này vẫn chưa đầy đủ nên đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019 ngày 26-9-2019 của TAND huyện Đông Hưng, đồng thời tuyên trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng điều tra lại vụ án, bổ sung các tình tiết liên quan.

Chiều 24-12, đại diện VKSND huyện Đông Hưng đã nêu quan điểm luận tội các bị cáo trong vụ án "cố ý gây thương tích", trong đó xác định bị cáo Bùi Mạnh Tiến giữ vai trò cầm đầu khởi xướng, là nguyên nhân dẫn đến vụ án.

Đại diện VKSND nhấn mạnh, các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân và thể hiện sự coi thường pháp luật, tính mạng con người

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, đại diện VKSND huyện Đông Hưng đề nghị mức án đối với Bùi Mạnh Tiến từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 1 năm 3 tháng - 2 năm 9 tháng tù. Riêng bị cáo Phạm Anh Phi bị đề nghị 1 năm - 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nạn nhân trong vụ án này được xác định là anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Tại bản kết luận giám định pháp y cuối cùng, anh Hùng được xác định bị Tiến "Trắng" và các đồng phạm đánh làm tổn thương cơ thể với tỉ lệ thương tích là 28%.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, với "mác" con nuôi của Đường "Nhuệ", Tiến "trắng" trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho Đường "Nhuệ". Tiến "trắng" từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả nợ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 22-4-2015, Tiến "Trắng" bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Tiếp đó, ngày 10-10-2016, Tiến "trắng" tiếp tục bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính 3 triệu đồng cùng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác…

