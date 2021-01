Vụ Đường “Nhuệ” bảo kê hỏa táng: Bắt thêm 1 giám đốc doanh nghiệp

Thứ Hai, ngày 21/09/2020 16:37 PM (GMT+7)

Cơ quan công an vừa bắt giữ thêm 1 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” và các đồng phạm ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng.

Vợ chồng Đường “Nhuệ” bị khởi tố về nhiều tội danh.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Việt Cường (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là Giám đốc Công ty cổ phần BBI Thái Bình để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cường bị bắt vì liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Đường “Nhuệ” và các đồng phạm ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng.

Trước đó, từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (tỉnh Nam Định), phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó, Nguyễn Xuân Đường cùng Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch cái gọi là "Hiệp hội tang lễ" (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).

Đường đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện), nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình.

Do lo sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Xuân Đường.

Đến ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Ninh Đức Lợi vào cùng ngày.

Ngày 30/7, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, vợ Đường Nhuệ) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-duong-nhue-bao-ke-hoa-tang-bat-them-1-giam-doc-doanh-nghiep-502020219163518...Nguồn: http://danviet.vn/vu-duong-nhue-bao-ke-hoa-tang-bat-them-1-giam-doc-doanh-nghiep-50202021916351889.htm